Insólito: un jugador de Australia se amputó un dedo para poder estar en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos son el certamen al que cualquier deportista busca llegar, y algunos hacen hasta lo imposible. Literalmente, ese fue el caso del australiano Matt Dawson que decidió amputarse la falange de uno de los dedos para poder estar presente en el torneo.

Australia será rival de Los Leones el próximo sábado 27 de julio en el debut de ambos seleccionados en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Dawson podrá formar parte ya que tomó una drástica decisión.

El jugador que llegó a ser medallista plateador en Tokio 2020, se rompió el dedo anular de su mano derecha y el médico le dio dos alternativas: enyesarse y perder los Juegos Olímpicos o cortarse la parte superior. Y no lo dudó…

«Tomé esta decisión con el aval del cirujano, no sólo para tener la ocasión de jugar en París, sino para mi vida futura«, sostuvo Dawson, durante una entrevista con Channel Seven.

«No tuve mucho tiempo para tomar la decisión. Luego llamé a mi esposa y me dijo: ‘No quiero que tomes una decisión precipitada’, pero tenía toda la información que necesitaba para tomar la decisión no para París, sino para la vida después. Espero no tardar mucho en volver a estar en forma», detalló.

«La mejor opción era quitarme la parte superior del dedo. Es un pequeño cambio y un desafío excitante«, opinó el jugador australiano y agregó: «Hay muchos otros problemas y otras personas que están pasando con otras cosas en sus vidas que son más grandes que perder un dedo, así que soy muy afortunado de que sea solo un poco de mi dedo«.

El entrenador de la selección australiana Colin Batch se refirió a esta situación y destacó que «sin duda, ha puesto el listón muy alto para cualquiera que se rompa un dedo en el futuro, pero la máxima puntuación es para Matt. Ha tomado esa decisión y obviamente está realmente comprometido a jugar en París. Todo el mérito es de Matt. No estoy seguro de que yo hubiese hecho lo mismo«.

Cómo es el fixture de Los Leones en París 2024

Argentina, que fue campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, integrará el Grupo B junto a Australia, India, Nueva Zelanda, Irlanda y Bélgica.

Así será el fixture de los Leones:

27/7 8.15 Los Leones vs. Australia

29/7 7.45 Los Leones vs. India

20/7 12.00 Los Leones vs. Nueva Zelanda

1/8 8.15 Los Leones vs. Irlanda

2/8 12.40 Los Leones vs. Bélgica