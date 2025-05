¿Más presos preventivos? Neuquén discute una reforma para que la reiterancia sea causal de detención

Un juez de Garantías podrá dictar, a pedido de la fiscalía, la prisión preventiva de una persona que está siendo investigada por más de un delito, aunque no tenga una condena firme en ninguna de las causas en trámite. Esa es la reforma que promueve el bloque del PRO en el Código Procesal Penal de Neuquén.

Para el diputado Damián Canuto, uno de sus impulsores, esto es «necesario» ya que «resuelve el problema conocido de la puerta giratoria». «Es un fenómeno real», remarcó ayer durante el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura.

La reiterancia, como justificativo de la prisión preventiva, es cuestionada especialmente por la defensa pública, ya que pone en riesgo el principio de inocencia. La mera sospecha de que una persona cometió un delito bastaría para detenerla, en un contexto de crisis carcelaria.

Hace una semana la jueza de Ejecución Penal de Neuquén, Raquel Gass, se negó a aumentar el cupo de la U11. Desde 2022 no se permite ingresar más detenidos a menos que haya egresos y las comisarías están desbordadas.

Canuto se adelantó a las críticas y manifestó que ese es «otro problema». «Lo que yo no puedo aceptar, de ninguna manera, es que reconociendo un sujeto que comete sistemáticamente delitos no lo pueda meter preso, y por ende, intentar desde el sistema penal detener ese raid delictivo que el tipo va a incurrir sólo por que no hay lugar suficientemente confortable donde detenerlo«, agregó.

Señaló que conversó la propuesta con el ministro de Seguridad Matías Nicolini y con el fiscal general José Gerez, aunque no mencionó ninguna estadística oficial que respalde su pedido.

El PRO es uno de los aliados en la Legislatura del gobernador Rolando Figueroa. Los diputados del oficialismo no se opusieron a la iniciativa, salvo Francisco Lepore (Avanzar) que solicitó precisar el concepto de reiterancia delictiva con parámetros objetivos para que no sea, dijo, «una cuestión arbitraria». Sostuvo que en la actualidad la fiscalía tiene con qué requerir las detenciones, ya que existe el peligro de fuga y el entorpecimiento a la investigación. «Hoy hay herramientas», aseguró.

La diputada Ludmila Gaitán (MPN) también reclamó estas modificaciones. La misma línea planteó su compañero de bloque, Claudio Domínguez: «si quieren reiterancia y reincidencia se lo vamos a dar, no hay problema, pero hoy lo pueden hacer, y si lo tenemos que poner en el Código lo vamos a poner, pero ojo, hoy lo pueden hacer». Opinó que «la evaluación de los jueces, fiscales y defensores tiene que existir en la provincia de Neuquén». La Corte clausuró el año pasado esa potestad que tenía el Consejo de la Magistratura.