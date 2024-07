La agenda de sábado para los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de París

Después de que el fútbol y el rugby abrieran la competencia y también pasara la ceremonia inaugural, este sábado es el primer día con agenda llena y múltiple participación de atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de París.

Además de varios seleccionados, será el turno de algunos deportistas en disciplinas individuales o en parejas. Fernando Russo y Julián Gutiérrez serán los primeros desde las 4 de la mañana, hora argentina, en tiro con rifle de aire en la modalidad mixta.

Continuarán Pascual Di Tella en esgrima y Agostina Hein en natación en los 400 metros libres. En skate, desde las 7, se presentarán Mauro Iglesias y Matías Dell’Olio en las eliminatorias previas. Si avanzan a las finales competirán desde el mediodía. En disciplinas individuales también estarán Eduardo Sepúlveda en ciclismo y Santiago Lorenzo en tenis de mesa.

En tenis, abrirá la jornada Nadia Podoroska frente a la local Diane Perry. Más tarde también dirá presente en el dobles junto a Lourdes Carlé ante las alemanas Tatjana María y Tamara Korpatsch.

A las 9 debutará Mariano Navone ante el portugués Nuno Borges y el plato fuerte estará a las 14 en el dobles con Andrés Molteni y Máximo González frente a Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

Alentá a los atletas argentinos y disfrutá de cada competencia de los Juegos Olímpicos París 2024 con Gonzalo Bonadeo en TyC Sports y TyC Sports Play. pic.twitter.com/9Ll8FF4JXs — TyC Sports (@TyCSports) July 26, 2024

Desde las 8:15, la Selección Argentina de hockey sobre césped masculina se medirá con Australia. Los Leones fueron medalla de oro en Río 2016.

Las Leonas jugarán con Estados Unidos a las 14:45 y van por su sexta medalla olímpica. Ganaron dos de bronce en Beijing 2008 y Atenas 2004 y tres de plata en: Sidney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020.

A las 11, la Selección masculina de Handball hará su estreno ante Noruega. Es su cuarto Juego Olímpico seguido y quiere superar sus mejores actuaciones que fueron el 10° puesto en Londres 2012 y Río 2016.

Los últimos serán los del seleccionado de vóley frente a Estados Unidos a partir de las 16. Aspiran a repetir el bronce de Tokio. Además, Los Pumas 7’s intentarán llegar al quinto puesto y desde las 9:30 se enfrentan con Nueva Zelanda.

La agenda completa de sábado para los argentinos

Tiro: a las 4 Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, rifle de aire equipo mixto (si avanzan a la final a las 6)

Esgrima: a las 5:25 Pascual Di Tella, tabla de 64 sable.

Natación: a las 6 Agostina Hein, 400m libre.

Tenis: a las 7 Nadia Podoroska vs Diane Parry, a las 9 Mariano Navone vs Nuno Borges, a las 14 Máximo González/Andrés Molteni vs Rafael Nadal/Carlos Alcaraz, a las 15 Lourdes Carlé/Nadia Podoroska vs Tatjana María/ Tamara Korpatsch.

Skate: a las 7 Matías Dell’Olio y Mauro Iglesias, eliminación previa (finales desde las 12)

Hockey sobre césped masculino: a las 8:15 Argentina vs Australia.

Rugby: a las 9:30 Argentina vs Nueva Zelanda (rumbo al 5° puesto).

Tenis de mesa: a las 10 Santiago Lorenzo, rondas preliminares y 32avos.

Handball masculino: a las 11 Argentina vs Noruega.

Ciclismo: a las 11:34 Eduardo Sepúlveda, ruta individual contrarreloj.

Hockey sobre césped femenino: a las 14:45 Argentina vs Estados Unidos.

Vóley masculino: a las 16 Argentina vs Estados Unidos.