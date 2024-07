Así pasó la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos comenzó pasadas las 14:30 de Argentina con el recorrido de las delegaciones de cada país en embarcaciones a través del Río Sena de París.

La delegación argentina pasó entre las primeras con Luciano De Cecco y Rocío Sánchez Moccia como abanderados. Fiel a nuestra impronta, los deportistas nacionales entonaron cánticos de hinchada.

El trayecto va desde el puente de Austerlitz hasta la Torre Eiffel. Se estima que unas 320 mil personas podrán presenciar el acto ya sea desde las gradas construidas para la ocasión o los balcones de los departamentos.

El recorrido pasa por lugares emblemáticos de París como la catedral de Notre Dame, el museo del Louvre, el museo de Orsay, el palacio Bourbon, el puente Alejandro III y el Gran Palacio.

