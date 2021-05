Día internacional sin dietas ¿cuál es el secreto?

Por la Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), médica especialista en nutrición y directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF

Como seres humanos nos asusta la complejidad, preferimos soluciones e indicaciones simples y concretas; es por ello que las dietas restrictivas, carentes de complejidad en su propuesta, nos atraen. Siguiendo y cumpliendo los pasos de su realización deberíamos observar lo prometido: bajar de peso rápido y fácil, la felicidad que tanto estábamos buscando.

Entonces ¿qué quiero decir con esto?, ¿las dietas funcionan? Si con funcionar nos referimos al rápido descenso de peso a costa de nuestra salud, la respuesta es SI, funcionan. Cualquier propuesta restrictiva que nos condiciona a un cambio de hábito rotundo diciéndonos que comer día tras día o quitando de nuestra alimentación alimentos de consumo recurrentes, va a provocar un descenso veloz de peso. En cambio, si con funcionar nos referimos a favorecer el descenso de peso paulatino, proceso más saludable para el cuerpo y que ayuda a su mantención; a ayudarnos a aprender sobre alimentación y los recursos necesarios para ir adaptándola a nuestra vida; a entender que es un camino con obstáculos como todos pero que se puede salir adelante; a no prohibir alimentos si no buscar un patrón alimentario acorde a todos los aspectos de mi vida… y podría seguir; en este caso las dietas NO funcionan.

Luego de un tiempo de embarcarnos en una dieta restrictiva, en cambios rotundos a nivel corporal, el metabolismo reacciona y empieza a tomar un papel de resistencia a nuestros intentos de descender de peso, provocando una reganancia de peso acompañada de sentimientos de frustración, angustia y baja autoestima y dificulta la posibilidad de alcanzar en peso saludable.

Las dietas nos llevan a copiar o hacer lo que me dicen o indican, nos solucionan el trastorno de pensar y analizar qué es lo mejor para mí y así es como nos van desconectando de nuestras sensaciones, conceptos y posturas relacionadas con MI propia alimentación. Para empezar a transitar el camino que nos invita a los cambios de hábitos reales que se mantienen en el tiempo y se adaptan a nuestra vida, es importante comenzar entendiendo que la obesidad es una enfermedad crónica altamente compleja, y así también lo es su tratamiento. Comprender la fisiología y como el funcionamiento de nuestro cuerpo relacionado con esta enfermedad nos da herramientas para comprender porque una simple dieta no puede ser la solución.

Hoy estamos frente a una realidad que no es similar a la de años anteriores, si bien en muchos casos profesionales de la salud son los que ofrecen dietas mágicas y restrictivas para el descenso de peso, hoy las tenemos disponibles en internet y redes sociales. Numerosas personas sin formación en nutrición exponen abiertamente consejos, recomendaciones y sus propias experiencias en el descenso de peso. Esto nos lleva a creer que mi proceso e inclusive mi cuerpo, puede ser el mismo que el de otra persona. La idealización del cuerpo y de la manera de alimentarnos nos lleva a esperanzarnos en la búsqueda de una perfección que no existe. Así es como los consejos y experiencias nutricionales de personas influyentes siguen el mismo camino que las dietas, nos venden una misma solución para todos.

El trabajo con un profesional de la salud especialista en nutrición debería darte las herramientas necesarias para que vos empieces a trazar tu camino alimentario, adaptado a tu salud, gustos, preferencias, trabajo, situación económica y más, con el objetivo de que las nuevas vivencias con respecto a lo alimentario empiecen a hacerse hábito de manera lenta, sostenida, sin estrés y con disfrute. El descenso de peso no es el único fin de este camino, empecemos a valorar los numerosos logros que podemos ir transitando y saquemos a la balanza del podio final.