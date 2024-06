Ansiedad, frustración y presiones en el deporte: claves para entenderlas y accionar

Es fundamental diferenciar las expectativas de los objetivos. Foto: gentileza.

La psicología deportiva cada vez gana más terreno en la sociedad. Se trata de una disciplina que forma parte de la psicología tradicional y que se encarga de ayudar a orientar a los deportistas en sus entrenamientos, en sus metas y en su bienestar.

El psicólogo en el deporte tiene un foco más amplio, encargándose de todas aquellas variables psicológicas que se relacionan con el rendimiento y la salud mental. Estas variables son por ejemplo la confianza, autoestima, motivación, atención, concentración o el nivel de activación, entre otras.

Ezequiel Centeno vive en la ciudad de Neuquén. Eligió la carrera de psicología tras varios intentos en incursionar en otras áreas profesionales. “Desde muy chico practiqué deportes, vengo de una familia vinculada a esas actividades y siempre tuve en cuenta la posibilidad de vincular mi carrera con este universo”, asegura Ezequiel.

Centeno define la frustración como un “lugar” al que los deportistas llegan, caracterizado por sensaciones corporales, pensamientos y tensiones específicas. “La frustración es una alarma que nos obliga a detenernos y evaluar lo que sucede,” comenta en diálogo con RÍO NEGRO.

Ezequiel Centeno. Psicólogo especialista en deporte. Foto: gentileza.

Para trabajarla, utiliza ejercicios que ayudan a los deportistas a identificar estas características y convertir los errores en oportunidades de aprendizaje, promoviendo una mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad, desarrollada por la psicóloga Carol Dweck, se enfoca en aceptar desafíos, persistir ante obstáculos y ver el fracaso como una oportunidad para crecer, fortaleciendo así la autoconfianza.

P: ¿Cómo puede influir la frustración de una persona en el comportamiento de equipo?

R: El proceso de formación de un equipo es largo y complejo. Características como cohesión, comunicación y liderazgo pueden verse afectadas por la frustración de un integrante y esto puede influir negativamente en el rendimiento grupal. Para mitigar este impacto, es crucial conocer a cada deportista y brindar un apoyo personalizado. Cada jugador tiene una tecla que hay que saber apretar. La clave está en comprender y manejar adecuadamente la frustración para mantener la sinergia del equipo.

Influye mucho no sólo la frustración sino saber y comprender cómo trabajarla, no saber hacerlo puede hacer que la sinergia de un equipo se corrompa constantemente.

P: ¿Cómo influyen las expectativas propias y ajenas en el rendimiento deportivo y en la frustración?

R: Pueden ser un arma de doble filo. La percepción de la situación influye más que la situación en sí. Por ejemplo, la presencia de la familia puede ser motivadora para algunos deportistas, mientras que para otros puede generar presión. El cambio de perspectiva puede transformar esta presión en motivación. En cuanto a las expectativas propias, es fundamental diferenciarlas de los objetivos. Las expectativas son “lo que uno espera”, mientras que los objetivos son “cómo y a dónde queremos llegar”. Una gestión adecuada de estas expectativas puede prevenir la frustración.

P: ¿Cómo puede acompañar la familia este proceso?

R: No hay manual de instrucciones para la familia, no hay un “debería”, se pueden sugerir ciertas recomendaciones de cómo acompañar. Es importante hecho de estar cerca, ni encima ni lejos. Existe una gran cantidad de historias donde la familia ejerce “consciente e inconscientemente” por acciones o actitudes cierta presión en sus hijos/as deportistas y hay que saber identificar esos problemas para que no se conviertan en un problema”, concluyó el profesional.