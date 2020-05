Docentes de Mencué agudizan el ingenio para enseñar en cuarentena

FM 89,1 “Corazón de la Patagonia”, la radio escolar de Mencué se convirtió en una herramienta de vital importancia para educar en tiempo de aislamiento social preventivo o obligatorio.

Docentes de la escuela primaria 244 “Adalberto Pagano”, de este pequeño paraje ubicado en el norte de la Región Sur rionegrina y a más de 1300 metros del nivel del mar, utilizan este medio de comunicación para poder dictar clases, evacuar dudas y acompañar a los estudiantes y a sus familias.

Las grandes distancias y las falta de conectividad obligan a agudizar el ingenio y a redoblar esfuerzos en tiempos donde todo ha cambiado. La imposibilidad para los estudiantes de asistir a las escuelas, pero de continuar realizando tareas escolares, llevó a docentes de Mencué a buscar las formas de llegar a ellos y a sus familias de la manera más eficaz.

Si bien desde Educación se implementaron cuadernillos, muchas de las actividades deben realizarse online. En este paraje, como en tantos otros de la amplia Región Sur, la conectividad no es buena.

“Al principio se nos complicó bastante porque los cuadernillos tienen actividades en la que se debe utilizar Internet y en Mencué no es bueno el servicio y no llega a todos. Primero consultamos si los papás de los niños se podían acercar hasta la escuela a retirar las actividades, pero no nos autorizaron... Y tampoco podemos salir mucho nosotros. Fue ahí que pensamos en la radio y utilizar esta herramienta para poder ayudar a nuestros alumnos en sus actividades” señaló Claudia Ferreyra, quien asumió la dirección en febrero de este año.

A la escuela asisten 73 alumnos entre nivel inicial y primario y otros 30 son adultos. Algunos viven dispersos en la zona rural y solo cuenta con una radio para poder estar comunicados.

La FM 89,1 “Corazón de la Patagonia”, fue inaugurada hace veinte años, luego que la escuela recibiera un dinero aportado por la nieta de Adalberto Pagano, quien fuera gobernador del Territorio Nacional de Río Negro y en honor a él, lleva su nombre. Desde entonces, la emisora cumple una función educativa muy importante.

Adalberto Ochoa, quien es docente de la escuela 244 desde hace 27 años, detalló que la decisión de instalar la emisora escolar se tomó en forma conjunta con Guillermo Oliva Tagle, quien era director de la escuela en ese momento. “Desde ahí en adelante, la radio ocupa un lugar muy importante para los chicos y para la comunidad. Hoy, ante este difícil momento que nos toca vivir, esa importancia se realza”

Desde hace poco más de un mes, durante las tardes, concentra la atracción de las familias de la zona. Desde sus micrófonos, y a través del Programa Educativo, Claudia junto a los docentes Laura Moyano y Adalberto Ochoa, hace más fácil la tarea escolar en los hogares.

Cuando los docentes distribuyen las actividades en los hogares de los estudiantes, las familias reciben también un papel en el que va escrito el mensaje “no te olvides de escuchar la radio, de 16 a 19 horas”.

“Cuando pasamos por las casas, los chicos nos dicen cuales son las actividades no entendieron y las vamos explicando por la radio. Las familias nos ayudan mucho con las tareas de sus hijos” agrega Claudia..

Laura y Adalberto, calificaron el uso de la radio en este difícil momento de aislamiento como “una herramienta muy positiva”.

“Los chicos están trabajando mucho, hacen las devoluciones de las actividades... y si no entienden nos dicen.. Los papás han tomado un gran compromiso. La comunidad se adapto enseguida” señalan.

Diariamente de 16 a 19 horas, los docentes salen al aire para educar y seguir acompañando a las familias de Mencué y de la amplia zona rural. La radio tiene un alcance de unos 45 kilómetros a la redonda.

Mencué es uno de los tantos parajes inhóspitos de la Región Sur rionegrina. Donde las distancias son muy grandes y la crudeza del invierno castigan con gran rigor. Dista, a unos 250 kilómetros de General Roca y una distancia similar de San Carlos de Bariloche.

En este pequeño poblado viven unos 300 habitantes, en la zona urbana donde la escuela concentra gran parte de las actividades que realizan los vecinos. Otros tantos viven dispersos en la zona rural donde la principal actividad productiva es la cría de ovejas o cabras.