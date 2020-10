Dolores Etchevehere denunció "apriete" y su hermano Luis recusó al juez

Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agroindustria del macrismo Luis Miguel Etchevehere, denunció hoy "violencia, patoterismo y apriete" de parte de los sectores que apoyan a sus hermanos y no acatan la medida judicial que prohibió la realización de "cualquier acto" que impida el egreso de personas del predio rural "Casa Nueva".

"Lo de afuera es muy confuso, caracterizado por la violencia, el patoterismo y el apriete. Acá adentro estamos trabajando, pensando, concentrados, el Proyecto Artigas ya está en marcha", expresó Dolores Etchevehere, en diálogo con radio Rivadavia.

El juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, resolvió ampliar las medidas cautelares dictadas al disponer la prohibición de cualquier acto que impidiera el egreso de las personas que se encuentran en el interior de Casa Nueva, habitada por la mujer.

En paralelo, la audiencia convocada por Flores para mediar en el conflicto familiar por la posesión de un campo quedó suspendida hoy luego de que Luis Etchevehere recusara al magistrado.

El empresario y exministro dijo, por su parte, que están "haciendo resistencia pacifica en la puerta del campo esperando que la justicia restituya el bien y desaloje a los usurpadores".

"Recusamos al juez Flores y apelamos la medida, como también lo hicieron los fiscales, ya que establecieron que la propiedad es de Las Margaritas SA y los que están adentro no tienen ningún título para estar allí. Mi hermana en 2018 vendió las acciones de Las Margaritas y los derechos sucesorios; desde 2018 mi hermana no tiene ni acciones ni derechos sucesorios", aseveró Etchevehere.

En tanto, unos ochenta policías entrerrianos y productores agropecuarios estaban apostados esta tarde frente a la estancia "Casa Nueva". Con un campamento con asado de lechón y cordero, los hermanos Etchevehere varones esperaban una "manifestación en defensa de la libertad, la propiedad privada y la justicia".

Con camionetas y autos, más de 200 personas estaban concentradas frente a la finca sobre el acceso a Santa Elena, cerca de la ruta 12, vestidas con bombachas de campo, sombreros y boinas y con el fondo musical de algunas chacareras.

En el centro de la escena, frente a la tranquera principal donde se colocaron gruesas cadenas y un candado, se montó un campamento con camiones pesados, tractores y lonas y un menú de cordero y cerdo a las brasas.

Además, se instalaron un grupo electrógeno, una heladera y un improvisado escenario con carteles a los costados con las leyendas "fuera Grabois de Entre Ríos " y "que el fiscal y la justicia actúen ya", junto a banderas argentinas y de Entre Ríos.

Dolores Etchevehere había dicho además que ella no pensaba concurrir a esa audiencia, sino que lo haría su equipo abogados, encabezados por Juan Grabois. "Yo no puedo estar ni a 50 kilómetros de esta gente violenta", expresó.

Luis Etchevehere había anunciado desde su cuenta de Twitter que no asistiría a esa mediación judicial. "Recién se fueron 10 usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido", tuiteó el exministro.

El juez pidió a las partes que designaran seis personas que podrían ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa entre Dolores y sus hermanos Luis, Juan Diego y Arturo, quienes se oponen a que en ese predio se desarrolle el emprendimiento agroproductivo Proyecto Artigas.

Los hermanos, varones, junto a su madre Leonor Marcial Barbero y un grupo de personas se instalaron en la puerta del establecimiento e impedían que pudieran ingresar o egresar personas y vehículos del predio "Casa Nueva".

