Dos neuquinas estafadas con una casa de alquiler que no existía en Monte Hermoso

Unas vacaciones en Monte Hermoso que tenían que ser para disfrutar y estar en contacto con el mar, terminó de la peor manera. Dos amigas de Neuquén, Silvina Sartori y María José Almeira fueron estafadas con una casa de alquiler que no existía.

Todo comenzó cuando Sartori estaba en búsqueda de una casa temporaria para festejar las fiestas, buscó en las plataformas convencionales pero no encontró ninguna. A partir de esto publicó en redes sociales si alguien tenía algún contacto y su amiga, José Almeira le pasó el contacto de esta casa en Monte Hermoso, la misma que ella alquilaría a partir del 6 de enero. Es decir la casa la alquilaría Sartori y después entraría Almeira.

“Llamé por teléfono y no me contestaban. Mando mensaje y me contestan que tienen libre desde el 29 de noviembre hasta el 3 de enero, justo cuando yo necesitaba. El arreglo era pagar 50% por adelantado y el otro 50% al llegar a Monte Hermoso” explicó Sartori.

El monto de $10.000 lo depositó en una cuenta en el banco Santander Río con el nombre Alejandro Castillo. Sartori le envió el comprobante de pago y la mujer de la casa le confirmó la reserva. Por otro lado, José Almeira le depositó $24.000 en la misma cuenta bancaria y también le confirmó la fecha.

“Cuando llegamos a Monte Hermoso la casa no existe, la dirección no existía. Nos dejaron de contestar los mensajes, no me contestaron las llamadas y ahí me di cuenta que era una estafa. Entonces le dije a mi pareja que le mande un mensaje, para ver si le llegaban. Los mensajes llegaron y preguntó si la casa estaba disponible en la misma fecha que había confirmado yo, le dijo que estaba disponible” aseguró Silvina. La denuncia por estafa fue realizada en una Comisaría de Monte Hermoso.

Una vez que la estafa era inminente, Silvina publicó su descargo en las redes sociales, la publicación tuvo tanta repercusión que se comunicaron otros estafados por las mismas personas, algunos llegaron a transferir hasta $32.000 en concepto de seña, siempre a la misma cuenta bancaria.

La estafa no sólo se realizaba con esa vivienda en Monte Hermoso, sino que las otras personas fueron estafadas con casas en Bariloche, Cariló, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Todos lugares elegidos para pasar las vacaciones de invierno o verano. Incluso algunas de las personas que se comunicaron con Sartori habían sido estafadas por la compra-venta de autos y habían iniciado acciones legales.

“La gente me pasó capturas de pantallas, gente que se solidarizó pasando datos como la dirección, el nombre, apellido, DNI. O sea si los datos lo tiene cualquier hijo de vecino, porqué no lo va a tener la policía. Es gente que tiene impunidad total, estos tipos se cansan de estafar gente y le entran miles de pesos por día a su cuenta” expresó Silvina.

A partir del lunes se reunirán todas las personas estafadas en Neuquén para realizar una denuncia en conjunto y poder dar con el paradero de las personas que les arrebataron las vacaciones.