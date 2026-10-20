ARCA hizo un cambio para la contratación de personal eventual: modificó el régimen de retención

La Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA) hizo un cambio. Foto: Gentileza NA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó el régimen de retención de contribuciones patronales que debían aplicar las empresas usuarias al contratar personal a través de empresas de servicios eventuales. La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5913/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y vigente desde ese mismo día.

La norma abrogó las resoluciones generales 3.983 de la Dirección General Impositiva y su modificatoria, y 4.003 del mismo organismo, señaló Noticias Argentinas.

Qué modificó ARCA sobre la contratación de personal eventual

El mecanismo eliminado obligaba a las empresas usuarias a practicar retenciones sobre los importes facturados como sueldos, jornales u otras remuneraciones del personal suministrado.

Esas retenciones se destinaban al ingreso de las contribuciones patronales correspondientes a los trabajadores de las empresas de servicios eventuales.

ARCA fundamentó el cambio en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral 27.802, instrumentada mediante el Decreto 407/2026.

A continuación, la resolución completa: