Transferencias, ARCA y ANSES: cuáles son los límites que activan reportes y qué mira el fisco

Ante la proliferación de versiones confusas en torno al movimiento cotidiano de dinero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró que superar transferencias por $2.500.000 no implica el inicio automático de una fiscalización sobre los usuarios particulares.

La obligación de reporte a ARCA, en rigor, recae de forma exclusiva sobre los bancos y las plataformas de pago autorizadas, las cuales deben monitorear umbrales mensuales globales mucho más amplios, sin exigir trámites adicionales ni comprobantes extraordinarios al contribuyente común.

Cuándo informan las entidades financieras las transferencias a ARCA

Para desarmar los temores habituales entre usuarios de plataformas electrónicas, el organismo regulador puntualizó que las alertas informativas responden a sumas agregadas por mes, calculadas sobre ingresos, egresos o saldos finales:

Personas humanas : los bancos y las billeteras digitales deben consolidar los reportes informativos cuando los movimientos totales alcancen o superen los $50.000.000 mensuales.

: los bancos y las billeteras digitales deben consolidar los reportes informativos cuando los movimientos totales alcancen o superen los $50.000.000 mensuales. Personas jurídicas : el umbral fijado para empresas, sociedades comerciales y organizaciones asciende a $30.000.000 mensuales.

: el umbral fijado para empresas, sociedades comerciales y organizaciones asciende a $30.000.000 mensuales. Cuentas del mismo titular : los envíos monetarios realizados entre cuentas bancarias o billeteras de una misma persona se computan dentro de estos volúmenes acumulados, siempre que alcancen los límites fijados.

: los envíos monetarios realizados entre cuentas bancarias o billeteras de una misma persona se computan dentro de estos volúmenes acumulados, siempre que alcancen los límites fijados. Pagos con código QR: las operaciones comerciales cursadas por este canal de cobro quedan excluidas del parámetro específico de los $2.500.000.

Alcanzar estos límites no desencadena un bloqueo de cuenta ni una intimación inmediata; simplemente habilita al sistema bancario a suministrar su declaración periódica de movimientos ante el ente recaudador.

Por qué los topes informativos de ARCA no afectan a las asignaciones de ANSES

Un foco recurrente de inquietud entre las familias beneficiarias de prestaciones sociales consiste en suponer que los parámetros tributarios modifican las condiciones de cobro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Desde el punto de vista regulatorio, los $50.000.000 fijados por ARCA son techos del sistema bancario, mientras que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica topes de ingresos específicos, regulados bajo la Resolución 283/2026:

SUAF (tope por grupo familiar) : $6.419.726 mensuales.

: $6.419.726 mensuales. SUAF (tope individual por integrante) : $3.209.863 mensuales.

: $3.209.863 mensuales. Asignación Universal por Hijo (AUH): el piso de ingresos generales no debe superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($391.200), con excepción expresa de los monotributistas sociales y del personal de casas particulares.

En consecuencia, el hecho de que un usuario reciba transferencias que no superen los márgenes bancarios globales no altera ni sustituye los controles socioeconómicos cruzados que ejecuta ANSES para liquidar las asignaciones de cada mes.

Qué mira realmente ARCA: análisis de flujos bancarios frente al régimen tributario

La reciente aclaración oficial evidencia un cambio de perspectiva en la fiscalización digital: la administración tributaria prioriza la trazabilidad macroeconómica por sobre la sanción micro individual.

La fiscalización moderna no persigue la transferencia aislada ni el intercambio entre familiares, sino la inconsistencia estructural acumulada a lo largo del ejercicio fiscal.

El foco técnico, por lo tanto, no está puesto en el monto que se transfiere en una única jornada, sino en la congruencia entre la facturación declarada en el Monotributo o en el Régimen General y el total de fondos bancarizados.

Cuando el flujo monetario supera con holgura la capacidad contributiva declarada, el sistema de alertas detecta el desvío, dejando en claro que la transparencia bancaria busca prevenir la informalidad sin entorpecer la operatoria de los pequeños usuarios.