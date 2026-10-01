Mejoró la recaudación de septiembre y le da a Javier Milei margen para moderar el ajuste

La recaudación tributaria de septiembre trepó a $ 21,3 billones y creció 3,8% en términos reales. El comportamiento de los distintos impuestos responde a realidades diferentes, pero aquellos vinculados al consumo y a la actividad interna no logran afianzar una recuperación.

La recaudación creció, pero el consumo aún no despega

La mejora en los ingresos tributarios es un alivio para el Gobierno nacional, que de esta forma cuenta con recursos adicionales para evitar nuevos recortes presupuestarios. También las provincias se vieron beneficiadas, principalmente por el avance del impuesto a las Ganancias.

Este tributo aportó $ 4,7 billones y creció en conjunto un 22,6% en términos reales. Ganancias impositivas trepó a $ 4,5 billones con una mejora de 26,3%, alza vinculada al anticipo de personas físicas correspondiente al período 2025 (este vencimiento había sido prorrogado ante las marchas y contramarchas por la Ley de Inocencia Fiscal II). Ganancias aduanero sumó $ 265.983 millones, y cayó 18,5%.

Por su parte, se pagaron por IVA $ 6,98 billones, lo que implica una baja real de 5%. La caída se explica por la disminución de 18,4% en el IVA aduanero a $ 2,2 billones, producto de un menor volumen de importaciones y de una suba del tipo de cambio por debajo de la inflación. A su vez, el IVA impositivo –que mide el consumo– subió 1,7% a $ 4,7 billones.

Las devoluciones de IVA alcanzaron a $ 50.000 millones con una baja real interanual de 41,7%, pese a la promesa del ministro de Economía, Luis Caputo, de aumentar el cupo para favorecer a las pymes. Los reintegros fueron de $ 75.000 millones con una caída de 9,2%.

Por retenciones, el fisco nacional recaudó $ 1.1 billones, lo que implica un alza real de 49,5%. Pero este avance es consecuencia de una base de comparación muy baja, porque en septiembre del año pasado tuvo vigencia el plan de liquidación anticipada para el agro por U$S 7.000 millones con “alícuota cero”.

La caída de las importaciones provocó que los impuestos por esta vía se redujeran 23,3% a $ 730.426 millones.

Por su parte, los impuestos a los combustibles líquidos subieron 15% interanual a $ 705.000 millones, debido a las actualizaciones que se realizan periódicamente.

El impuesto al cheque –otro indicador de consumo– añadió $ 1.6 billones, con una leve variación negativa de 0,2%.

A su vez, por Bienes Personales se pagaron $ 93.931 millones, con una merma de 27,5%, producto de los diferentes cambios que provocó el blanqueo.

Por su parte, el sistema de seguridad social recaudó $ 4,9 billones y mejoró 1,7%, producto de una leve mejora en los ingresos.

Impacto en provincias

A partir de la mejora en el impuesto a las Ganancias, las provincias en su conjunto fueron beneficiadas por mayores giros con concepto de transferencias automáticas.

Durante el mes pasado, estos envíos alcanzaron los $ 7,08 billones; monto que representa una suba interanual de 4,3% en términos reales. Contra agosto, la mejora fue de 1,3%.

Según un trabajo de la consultora Politikón Chaco, los envíos por coparticipación a las provincias fueron de $ 6.457.735 millones, equivalentes al 91% del total con un incremento real de 4,4%.

El trabajo precisó que el resultado se apoya en un desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%), que compensó las caídas en el IVA (-6,0%), en “impuestos internos” (-1,3%).

Luego, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales generó envíos por $ 337.968 millones (5% del total) con un desempeño positivo de 9,2%, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+14,6%), el Régimen de Energía Eléctrica (+133%) y Monotributo (+29,9%), mientras que, por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (-28,0%) y en el IVA de la Seguridad Social (-6,0%).

Finalmente, los recursos por compensación del Consenso Fiscal totalizaron $ 282.215 millones (4% del total), pero, en este caso, exhibieron una baja del 6,1% real interanual.

De esta forma van tres meses de aumentos en los giros automáticos a provincias, que tienen como base una mejora en la recaudación del impuesto a las Ganancias.

En el acumulado del año, la cifra total girada asciende a $ 58,09 billones, cifra que equivale a un descenso del 0,6% respecto a igual período del 2025. Este valor se mantiene en rojo debido a la mala performance del primer cuatrimestre del año.

El cambio de tendencia es un alivio para los gobernadores y le da margen al equipo económico para encarrilar la discusión del presupuesto, sobre la base de una mejora en los ingresos fiscales.

Cabe recordar que 15 provincias recurrieron a adelantos de fondos que se descuentan de la coparticipación de impuestos.

Corresponsalía Buenos Aires