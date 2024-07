Arranca la «emisión cero» de Javier Milei y Luis Caputo: qué pasará este lunes con el dólar, tras los anuncios

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron este sábado desde los Estados Unidos el inicio de la segunda fase del programa económico. A partir de este lunes, el gobierno de La Libertad Avanza aplicará una política de «emisión cero» y congelamiento, e incluso reducción, de la base monetaria (en caso de caída en las reservas de dólares). Acá te contamos lo que podría suceder con el dólar en su primera rueda con esta nueva medida.

Desde la administración libertaria se muestran entusiasmados, porque insisten que con los anuncios implementados se habrán cerrado los cuatro “grifos” de emisión de pesos en la economía: el déficit fiscal, los intereses generado por los “pasivos remunerados” del Banco Central, los “puts” u opciones de los bancos privados de venderle al BCRA bonos a un precio al cual el Central está obligado a comprar y, a partir de este lunes, también la emisión de pesos por compra de dólares del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De esta manera, el gobierno hará una intervención monetaria frente a cualquier especulación o expectativa de aumento del dólar.

Plan «emisión cero»: qué dijeron Javier Milei y Luis Caputo

“Vamos a recrudecer la política monetaria. El dólar es un precio más de la economía. Que suban el dólar y los precios es que el dinero vale menos. Si cierro todos los grifos de emisión se acabó el problema. Y cerramos todos los grifos de emisión: el déficit fiscal, los pasivos remunerados, el miércoles cerramos el gripo de los puts y vamos a cerrar el grifo del sector externo. Vamos a hacer que el peso sea recontra-escaso. Va a haber que bancarse fluctuaciones. Tanto este mes como agosto van a ser meses difíciles en el mercado de cambios porque con un invierno más crudo se nos van más dólares por la energía. Lo que vamos a hacer es restringir totalmente la cantidad de pesos. Es como darle un revolver a alguien, pero sin las balas”, dijo Milei desde Sun Valley, Idaho, donde asiste a un evento anual que congrega a importantes ejecutivos de empresas internacionales.

“El presidente @JMilei anunciando en este momento que se cierra la última canilla de emisión monetaria. A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el Bcra comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación. Está profundización de la política monetaria que comienza pasado mañana, contribuirá a profundizar el proceso de desinflación. En 6 meses terminamos con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, y la emisión monetaria. Consecuencia: vamos a exterminar la inflación para siempre en Argentina”, posteó simultáneamente en la red X el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el Palacio de Hacienda también explicaron que tras el cierre de las canillas del déficit y de los pasivos remunerados, se cierra la canilla de la emisión por compra de dólares. “Debido a que mientras exista el cepo no está la certeza de que esa compra de dólares sea demanda de dinero, se esteriliza vendiendo los dólares comprados”, señalaron, en línea con las declaraciones del presidente Milei desde EEUU. “Van a ser menos dólares, porque el Banco Central compra a $900 y vende a $1400, es decir que retira los pesos del mercado y se queda con el neto de dólares”, agregaron. Además, “También se van a retirar pesos debido al superávit. De esta manera, la moneda escasa será el peso”.

También el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a los anuncios, con un posteo en X. “Se cierra la última canilla de emisión de pesos: se deja de emitir por cada dólar de sector externo que se liquidez. Con esto se profundiza la política monetaria que se viene llevando a cabo. Es una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos. Inflación Q.E.P.D.”, escribió.

Plan «emisión cero»: cómo podría reaccionar el mercado, según los especialistas

La medida, que algunos economistas tildaron de “kirchnerista” por ir en contra de las ideas antiintervencionistas que pregona Milei, genera dudas sobre la reacción de los mercados.

Los especialistas anticipan un arranque de lunes cauteloso, a la espera de la implementación del esquema de «emisión cero» a través de la compra de dólares en el mercado cambiario (MULC) y en el que los pesos emitidos por esta vía serán reabsorbidos vendiendo dólares al valor del CCL.

Aunque no se animan a pronosticar certeramente la reacción de los mercados, los analistas deslizan escenarios. Adelantan una leve reducción de la brecha —que el viernes trepó a 60% con el blue, que llegó a $ 1.500—, y una posible caída de los dólares financieros, los bonos en dólares y los ADRs, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Asimismo, prevén una eventual suba de los bonos en pesos.

No obstante, remarcan que, sin un anuncio oficial del Banco Central, la primera jornada hábil tras los anuncios de Milei y Caputo será clave: todo dependerá de la lectura de los mercados y mantienen la reserva en sus proyecciones.

“Hay que ver cómo digieren esta decisión inédita, que no resuelve la dificultad de generar dólares ante los vencimientos de deuda y la escasez de divisas del BCRA. No me animaría a dar un resultado contundente de una respuesta positiva. Habrá cautela, una actitud de ‘esperar y ver‘, en el mejor de los escenarios”, opinó Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora.

“La reacción debería ser una presión a la baja de MEP, CCL y bonos, ya que implica resignar la posibilidad de acumular reservas. Podría haber impacto en el nivel de actividad, las expectativas de recuperación pasarían al último trimestre”, afirmó el analista Diego Martínez Burzaco.

“Podría haber un limitado descenso de la brecha. Los bonos en dólares podrían arrancar cautelosos, ya que la acumulación de reservas ingresaría en una etapa de pausa. También los ADRs responderían con prudencia y volatilidad tras la recuperación reciente, a raíz de las preocupaciones sobre los tiempos y motores disponibles para un repunte de la actividad. Los inversores seguirán atentos las señales del FMI y la posibilidad de un nuevo programa con fondos frescos”, explicó el economista Gustavo Ber.

“A priori, esperaría que el dólar afloje un poco, por dos herramientas nuevas: primero, el miércoles se resuelve tema puts, esto generaba demanda de dólares, eventualmente presión de pesos; y segundo, aumentará la fuente de oferta del contado. Debería tener un impacto para abajo del dólar paralelo y los bonos en dólares. Los bonos en pesos podrían subir. Si la reacción es buena, se espera que el Gobierno acelere la salida del cepo. Y si es mala, puede que acelere otros planes”, consideró el economista Fernando Marull.

“Pone en jaque la acumulación de reservas y las metas con el Fondo. Imagino una baja en la brecha, no a niveles abruptos, probablemente más por las expectativas que por el volumen volcado al CCL. Podría haber un golpe en los bonos en dólares. Si la brecha se reduce, el BCRA participaría menos como comprador neto. Es una medida audaz, con un camino a recorrer delgado. Si se lo toma con optimismo, sería momento de mostrar una hoja de ruta en el levantamiento del cepo. En caso contrario, está en el filo”, analizó Salvador Vitelli, de Romano Group.

“Deberían acompañar con la suba de tasas”, apuntó Jorge Vasconcelos, economista jefe de Ieral de Fundación Mediterránea, y agregó que “se va a justificar el mayor costo financiero de la deuda con la ganancia cuasifiscal de vender dólares en CCL”. “¿No sería más lógico implementarlo con tipo de cambio flotante? Sería flotación sucia, de todos modos”, cuestionó.

La pregunta es qué postura tomarán los exportadores. Con retrasos en liquidaciones y bajos volúmenes operados, estiman que de persistir el ‘blend’ ( la posibilidad de liquidar 80% al oficial y 20% por CCL), el BCRA perdería US$ 5.500 millones hasta fin de año. “Hay que monitorear la predisposición de chacareros a vender. Si funciona, debería achicarse la brecha y hacerse menos atractivo el ‘blend’, con precios internacionales deprimidos”, concluyó Vasconcelos.

Con información de Infobae y Clarín