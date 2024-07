Dólar e inversiones: el después de la Ley Bases y el Pacto de Mayo

Dólar. El mercado cree que debiera ser más acelerada la devaluación y que no le va a quedar otro camino al actual ministro de Economía.

Primera demostración de gobernabilidad aprobada: salió la Ley Bases, se firmó el Pacto de Mayo y se aguardan las reglamentaciones de las tantas modificaciones propuestas. ¿Y ahora qué?

El mercado es un consenso y como tal, se rige por escenarios probables de ocurrencia. Significa que las preguntas que suelen hacerse entre los analistas van por el lado de “qué porcentaje de probabilidad le proporcionamos a tal escenario, y cuánto al opuesto necesario”.

Vimos muchas dudas nacidas en la primera parte del año, diluirse con el paso de las semanas. Devaluación, ocurrencia de inflación más elevada y volúmenes de la liquidación de exportaciones del campo. Uno tras otro esos pequeños interrogantes fueron respondidos ante la urgencia que hay en el humor de los analistas de ver resultados exitosos en el cortísimo plazo.

Aquí los mil rumores, traducidos luego en fundamentos, por muchos expertos en la materia. Las advertencias eran: “ojo que están comprando mucho silobolsa, no le gusta al agro este tipo de cambio blend”, “ojo que no liquidan porque fueron semanas de mucha lluvia y esto impedía la llegada de los camiones a puerto”, etc. Solo por citar algunos ejemplos.

Tenemos dos maneras de pensar entonces las inversiones de nuestro patrimonio en lo que resta del año: o le hacemos caso a las expectativas (hoy muy diversas) o le hacemos lugar a lo que indica el Gobierno como horizonte probable y a los datos.

Sin dudas un inversor nervioso, sobresaltado por un sinfín de pronósticos, solo sirve a los fines de operar mal su cuenta y generar jugosas comisiones para el broker que custodia su patrimonio. Si todo el tiempo nos queremos subir a todos los trenes, en algún momento vamos a errar la dirección.

La propuesta, queridos lectores inversores, sería buscar entre los datos las posibilidades de conseguir rentabilidades acordes a cada perfil de riesgo, siempre en pos de la diversificación tantas veces mentada por quien escribe.

Sin lugar a dudas el mercado en particular y la población en general, están queriendo ponerle fecha cierta al próximo desafío que tiene que cumplir como meta el gobierno de Javier Milei: la salida del cepo.

Además de la fecha, los modos. ¿Será a través de una unificación de tipo de cambio como la salida anterior? ¿Será parecida a una convertibilidad? ¿O será libre competencia de monedas tal como se ha mencionado?

La última es la más probable. La libre competencia de moneda es la posibilidad de que el peso (actualmente, la moneda de curso legal del país) compita libremente con otras monedas. Es decir, que las personas puedan elegir de forma libre con qué moneda realizar las transacciones cotidianas.

Lo cierto es que, cualquiera sea la opción elegida, para salir del cepo se necesitan dólares. Y ya indicaron que este trimestre que viene el Banco Central venderá en promedio de US$2,5 millones, aproximadamente, por cuestiones de temporalidad. Esto es el escenario esperable y le arroja baja posibilidad de ocurrencia a una salida del cepo antes del mes de octubre, mínimo.

A su vez, se espera que el blanqueo, que tiene fecha límite de adhesión y pago anticipado el 30 de septiembre, sumado a un nuevo y posible endeudamiento con el Fondo por otros US$8.000 millones adicionales, le ponga fin al cepo cambiario. Esto también es probabilidad de ocurrencia, no realidad ni dato.

La propuesta de Milei tiene (ahora) tres condiciones para levantar el cepo. A las dos primeras se le acaba de incorporar esta semana un punto 3:

1. Eliminar los remunerados: después de la licitación del Tesoro, quedarán solo $10 billones en pases que se eliminarán completamente con las LeFi. Esta meta ya la tiene casi finalizada.

2. Eliminar los puts: las opciones pasan por la recompra de opciones de liquidez o canje de títulos largos con puts por títulos cortos sin puts. En su última conferencia en la Bolsa de Comercio indica que también es un hecho de pronta resolución.

3. La novedad es la convergencia de la inflación al crawl. La inflación debe bajar al nivel del crawling peg, esto es al 2% mensual. Actualmente tanto el REM como el mercado de bonos prevén un «piso» del 4%. Y no sólo eso: aún quedan tarifas por desregular, aumentos de combustible pateados para el mes que viene y no debería pensar en futuras devaluaciones del oficial que afecten a este índice.

Sin dudas este último punto es el más complejo de lograr. Y el mercado no solo lo percibe, sino que le juega en contra a esta variable. Las últimas dos semanas ha sido muy creciente la demanda de instrumentos dólar linked, o sea atados a la devaluación del oficial.

Quiere decir que en este sentido de ocurrencia, el mercado cree que debiera ser más acelerada la devaluación y que no le va a quedar otro camino al actual ministro de Economía.

YPF. Por su perfil exportador, puede mejorar con un mayor dólar oficial.

Aquí hay Fondos Comunes de Inversión específicos que persiguen este fin de cobertura cambiaria o bien, papeles como obligaciones negociables (nuevas licitaciones o viejos papeles) que hacen de réplica para quienes ven poco probable que puedan seguir manteniéndose al 2% de devaluación. Si sos de los que creen que vamos hacia una devaluación, sin dudas deberías tener algo de esto en tu cartera.

Otra manera, con mayor riesgo, de obtener rendimientos con esta variable sería comprar acciones que suelen reaccionar a la suba para compensar esas devaluaciones del oficial.

En Argentina, algunas acciones tienden a beneficiarse cuando el tipo de cambio oficial se incrementa debido a sus características y exposiciones al mercado internacional. Aquí hay algunas categorías de acciones que “usualmente” suben en estos escenarios (son ideas generales, no recomendaciones de compra).

1. Empresas exportadoras:

– Ternium Argentina (TXAR): esta empresa siderúrgica exporta gran parte de su producción, por lo que un tipo de cambio más alto mejora su competitividad y sus ingresos en pesos.

– Aluar (ALUA): Como principal productor de aluminio en Argentina, Aluar se beneficia de un dólar más fuerte debido a que exporta una porción significativa de su producción.

– Cresud (CRES): empresa agrícola que exporta gran parte de su producción, beneficiándose directamente de un dólar más fuerte.

2. Empresas con ingresos en dólares:

– YPF (YPFD): aunque tiene una gran parte de sus operaciones en el mercado interno, sus ingresos en dólares por exportaciones de crudo y derivados pueden beneficiarse con un dólar más alto.

– Pampa Energía (PAMP): tiene ingresos en dólares por exportaciones de energía y gas, lo que puede mejorar su posición financiera con un tipo de cambio más alto.

Sumamos el siguiente dato no menor: en declaraciones de esta semana, Caputo comentó que el tipo de cambio libre tenderá a converger al oficial debido a la escasez de pesos. También mencionó que el recorte de 10 puntos del impuesto PAIS no se compensará con una subida del tipo de cambio A3500, lo que podría bajar el tipo de cambio importador para ayudar en la desinflación.

Referencias que sugieren mayores interrogantes. La realidad es que debemos tomar decisiones mensualmente sobre el rebalanceo de nuestras carteras de inversión y ciertamente poner un ojo en cada escenario probable, todos atados al dólar, será el horizonte más seguro.