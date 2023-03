Carjuzaa: “Excepto Bitcoin, el mundo cripto está lleno de estafas piramidales”

Las criptomonedas están cada vez más presentes en los planes de ahorro de inversión de quienes se dedican a las finanzas. Pero prometen en un futuro cercano estar al alcance del main stream y ocupar las operaciones cotidianas. La seguridad de los protocolos es clave en ese sentido. A ello se refirió en diálogo con PULSO, Maximiliano Carjuzaa, creador del protocolo Money On Chain.

PREGUNTA: ¿En qué consiste el proyecto en el que trabajan?

RESPUESTA: El proyecto se denomina “Money On Chain” y es una suite de protocolos, que incluye por ejemplo una stablecoin, un oráculo descentralizado, o un protocolo de gobernanza. Pero lo que dio origen a esto fue la stablecoin que tiene algunas diferencias fundamentales contra el resto de las monedas similares. La primera es que el colateral que se utiliza es exclusivamente Bitcoin. Lo segundo es que el protocolo está implementado mediante smart contract y toda la solución está contenida en la blockchain, no solo las reglas del negocio, sino también el colateral. Significa que no hay forma en que alguien pueda cambiar las reglas, bloquear una transacción, o incautar los fondos de un usuarios. Algo a lo que en Argentina estamos tan acostumbrados.

P: ¿Es una moneda estable o «stablecoin»?

R: El protocolo tiene dos token principales. El “Dólar On Chain” que es una moneda estable que está apegada al dólar americano, es decir vale siempre un dólar. El otro es un token pensado para tenedores de Bitcoin de largo plazo, que se llama “B Pro”, son quienes aportan el sobre colateral. Es decir que el protocolo siempre tiene muchísimo más dólares adentro, que los Dólar On Chain que existen.

P: Eso es el respaldo de la emisión de los token…

R: Efectivamente. En este momento existen u$s 15,48 en Bitcoin dentro del protocolo, por cada Dólar On Chain que se emitió. Es decir que cada Dólar On Chain está respaldado por u$s 15,48. Eso hace que el protocolo sea extremadamente sólido y es el único que existe hace más de tres años existe y no ha volado por los aires durante las crisis de 2020 y 2022.

P: ¿Esto último implica la posibilidad de seguir emitiendo Dólar On Chain hasta llegar a una equivalencia de 1 a 1?

R: La relación tiene límites, y esos límites dependen de la historia reciente en el precio del Bitcoin. En este momento la relación podría llegar a ser como máximo de 4 a 1, y no menos que eso. Una vez que la relación llega a 4, el protocolo ya no permite emitir nuevos Dólar On Chain. Pero por ejemplo en el momento en que el precio del Bitcoin llegó a rozar los u$s 69.000, la relación era de 12 a 1. Es decir, cuando el precio del Bitcoin crece, la exigencia de colateral de respaldo también crece, justamente porque luego de esas burbujas suele venir un colapso.

«Mi consejo a los que me preguntan es siempre que ‘hay que invertir en Bitcoin lo que uno está dispuesto a perder’. Esto todavía es de alguna manera un experimento».

P: ¿Los golpeó la caída de FTX?

R: La caída de FTX de alguna manera era inevitable. Nuestro protocolo es exactamente el opuesto a FTX, donde la gente le daba el dinero a una empresa y esa empresa “prometía” hacer algo con ese dinero, y nosotros creemos que justamente ahí radica el problema. Es por ello que elaboramos un protocolo para lograr un esquema descentralizado, donde cada uno puede ver en tiempo real cuanto colateral existe, cuanto Dólar On Chain hay emitido. Eso es lo que permite que no suceda algo como lo de FTX.

P: Con este nivel de precios ¿Es buen momento para entrar?

R: No soy asesor de inversiones ni economista. No puedo asesorar a alguien que invierta en Bitcoin. Mi consejo a los que me preguntan es siempre que “hay que invertir en Bitcoin lo que uno está dispuesto a perder”. Esto todavía es de alguna manera un experimento. Una buena estrategia es comprar una cantidad todos los meses, y de esa manera uno está resguardado de la volatilidad del Bitcoin. Es decir, si uno tiene capacidad de comprar u$s 10, lo más aconsejable es comprar u$s 1 cada mes.

P: ¿Cómo conviven con la resistencia de quienes relacionan a las cripto con las estafas piramidales?

R: Bueno, la realidad es que el mundo cripto está lleno de estafas piramidales. Salvo Bitcoin y algunos pocos proyectos honestos, la mayoría de los proyectos tiene detrás un componente piramidal. En Money On Chain somos una organización sin fines de lucro, no le vendemos nada a nadie. Nosotros hicimos una tecnología que ofrece una serie de características, que esperamos que otras fintech utilicen. Pero no somos nosotros los que vendemos algo a los usuarios.

P: ¿Las cripto reemplazarán al dinero fiduciario a largo plazo?

R: Creo que primero hay que separar Bitcoin y cripto. Las cripto no son algo que llame mi atención y suelen servir para hacer ricos a sus fundadores. Bitcoin es diferente, pero no necesariamente Bitcoin se mete con los Estados. Las características monetarias del Bitcoin son muy similares a las que tiene el oro. Muy posiblemente Bitcoin ocupe el lugar del oro en algunos años, porque el oro no se puede enviar por la web. Y tal vez el auge de la minería espacial haga que en 50 años el oro deje de ser un bien escaso. Pero hace 5.000 años que existe el oro, y eso no ha afectado nunca la capacidad de los Estados de hacer política monetaria. Con Bitcoin sucede algo similar. Luego si los Estados deciden hacer de Bitcoin una moneda de curso legal, será una decisión puntual de cada país. Pero de ninguna manera el Bitcoin erosiona la capacidad de los Estados de emitir dinero, decidir con qué moneda sxe pagan los impuestos, y cuál es la unidad de cuenta.

PERFIL

Maximiliano Carjuzaa es Licenciado en Ciencias de la Computación (CAECE), MBA (IAE Business School).

Bitcoiner desde 2011, es un referente para la comunidad Bitcoin Argentina.

Inició su carrera en American Express, formó parte del equipo de Mercado Pago y fue CTO de Ticketek y Ticketmaster.

Fundó Money On Chain en 2017 con el objetivo de brindar herramientas financieras que fueran accesibles para todo público de forma abierta y descentralizada.