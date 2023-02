Con sequía y sin «Dólar Soja III», vuelven las protestas del campo

Agitado. Así será el final del segundo mes del año para el ministro de economía Sergio Massa. Un mes de febrero inusualmente complejo en materia económica, que incluyó un inesperado dato de inflación y culminará con un renovado frente de conflicto: el campo exige soluciones frente a la histórica sequía que atraviesa la Pampa Húmeda.

No se trata de un conflicto menor para el éxito de la gestión económica que encabeza Sergio Massa. En juego está la cosecha de 2023 y el lapso de mayor ingreso de divisas del año, algo que el programa estipulado con el Fondo Monetario requiere con la misma urgencia con que la tierra seca del campo necesita la lluvia.

Las previsiones para la temporada 2023 son difíciles. Se habla de la menor cosecha desde el año 2007, con una merma de 21 millones de toneladas respecto a 2023. La traducción en números es fuerte, dado que significaría una reducción en el ingreso de divisas de entre u$s 8.000 y 10.000 millones a lo largo del año, lo que pone cuesta arriba el objetivo pautado con el FMI de engrosar las reservas del Banco Central.

Uno de los mayores éxitos del primer trimestre de la gestión Massa, había sido precisamente el «Dólar Soja» y el «Dólar Soja II», mediante el cual el gobierno reconoció a los exportadores un tipo de cambio diferencial que incentivó la liquidación de los granos que permanecían guardados en silobolsas.

En efecto, la primer versión del Dólar Soja se tradujo en una liquidación superior a los u$s 8.100 millones y la segunda se acercó a los u$s 3.000 millones. Como contraste, en lo que va de febrero el ingreso de divisas por exportación cerealera no llega a los u$s 400 millones.

El telón de fondo es la peor sequía en al menos seis décadas y una cosecha que se avecina muy por debajo del año pasado. Las estimaciones de CRS-SAS indican que el 10,8% de la superficie cultivable se encuentra en sequía severa, el 3,7% en sequía extrema, y el 1,3% en sequía excepcional. El resultado sería en el caso de la soja, la peor cosecha en 14 años.

El marco amerita el malestar que impera hoy en el campo. El clima no acompaña, la cosecha viene flaca, y la brecha cambiaria es del 88%. Las exportaciones deben liquidarse hoy y convertirse a pesos al tipo de cambio oficial menos retenciones, en un escenario de inflación que galopa al 100% anual.

La protesta tuvo origen en la Federación Agraria Argentina, que convocó a una asamblea para el próximo martes 28 de febrero, y se extendió luego al pleno de la Mesa de Enlace con la adhesión de la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Rural Argentina y Coninagro. La medida de fuerza se convertirá en un tractorazo en los puntos neurálgicos de la Pampa Húmeda.

“La situación se está poniendo cada vez más crítica y los gobiernos nacional, provinciales y municipales tienen que dar respuestas a cada reclamo y soluciones ciertas para resolver esta crisis. Nos hacen falta no solo medidas para la coyuntura sino también cambios de fondo como la eliminación de retenciones y los diferentes tipos de cambio”, manifestó Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Esa será nada menos la agenda que pondrán sobre la mesa los ruralistas: eliminación de retenciones y unificación cambiaria. Ambas medidas lucen utópicas en el escenario macroeconómico actual y en medio de un año electoral. A priori el temario se presume como una declaración de principios, para luego sentarse a negociar. Lo que los conductores del campo esperan en el fondo, es el anuncio del «Dólar Soja III».

A ello se refirió sin tapujos el Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y negó rotundamente una nueva edición del programa de promoción exportadora mediante un dólar diferencial y atribuyó las versiones a especulaciones del mercado.

En el gobierno resaltan además las medidas puestas en marcha contra la sequía hace dos semanas, cuando Massa anunció un fondo rotatorio de $5.000 millones y la suspensión del anticipo de Impuesto a las Ganancias para productores afectados por el desastre climático.

Naturalmente, en el campo evalúan las medidas como insuficientes. El conflicto está abierto, y en juego está gran parte del derrotero económico del gobierno en medio del año en que se define la carrera rumbo a la presidencia.

