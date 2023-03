Eduardo Kastika: «Sigue siendo posible innovar en Argentina»

La feria “Origen Neuquén”, es una propuesta educativa y de interés general que el gobierno de la Provincia del Neuquén organiza para dar a conocer las actividades económicas que se desarrollan en torno a los sectores agropecuario e industrial, principalmente y tendrá lugar los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Espacio DUAM.

Uno de los disertantes será Eduardo Kastika, Doctor en Economía (UBA) y reconocido conferencista internacional, especializado en innovación y tecnología.

En diálogo con RÍO NEGRO, Kastika dio detalles de su visita a Neuquén y valoró el lugar que la innovación tiene en el desarrollo, pese a las trabas que el contexto económico global o local puedan imponer.

PREGUNTA: ¿De que trata la charla que va a brindar en Neuquén?

RESPUESTA: En primer lugar es muy valioso que se reúnan personas que emprenden, o que desean emprender, o que piensan la vida como emprendedores, para pensar juntos ideas, para motivar, inspirar, o tener la sensación de que es posible construir proyectos que creen valor. Vamos a conversar acerca de la innovación, y de cómo podemos embarcarnos en la innovación.

P: ¿Cualquiera puede innovar?

R: Cualquiera «es capaz» de innovar. Desde hace algunos años sabemos que existen distintas maneras de dirigir nuestra atención que favorecen el surgimiento de nuevas ideas, o que favorecen la posibilidad de hacer que las ideas se implementen. Uno deliveradamente puede fomentar esa capacidad para innovar. Nadie puede decir «soy un desastre para innovar», si te lo proponés podes «ser menos desastre». O quizás te das cuenta de que no sos tan desastre como creías. Si nos lo proponemos, todos estamos en condiciones de innovar.

P: ¿La innovación está asociada a la creatividad?

R: La creatividad tiene que ver con que a uno se le ocurran ideas valiosas y novedosas, y que de alguna manera uno las lleve a cabo. La innovación en cambio sucede cuando todas esas ideas se ponen al servicio de un proyecto que se meta en la vida de la gente, que transforme vidas. La innovación requiere creatividad, pero también requiere capacidad para resolver los problemas que tu propia creatividad va poniendo por delante. Alguien puede por ejemplo imaginar un nuevo alimento a base de hongos de la Patagonia, y eso es muy creativo. Pero luego innovar en base a ese alimento requiere encontrar el proveedor de hongos en la Patagonia, estimar la cantidad de hongos necesaria para la escala de producción, encontrar el packaging adecuado, los canales de distribución, o la logística comercial.

P: ¿Cuál es la principal dificultad a la hora de innovar?

R: Una buena manera de evitar la innovación es convertirse en un «opineitor». El opineitor es buenísimo, porque requiere cero esfuerzo, es gratuito. La verdad es que tampoco ganas nada. Por eso una de las principales materias para innovar, es aprender a lidiar con la crítica. Si uno se mantiene debajo del radar en una actividad estándar y sin molestar a nadie, el nivel de crítica es relativo. Pero cuando empezás a hacer cosas diferentes, los niveles de feedback y de crítica empiezan a ser más altos. Y hay que estar preparado para eso. Especialmente para aceptar ciertos niveles de crítica que son positivos y que sirven.

P: ¿La pandemia produjo un upgrade en cuanto a innovación?

R: No se si produjo un upgrade. Pero si generó un conjunto de transformaciones, que se sumaron al avance tecnológico. Hay que multiplicar pandemia x nuevas tecnologías. Eso produjo un conjunto de transformaciones que todavía estamos interpretando hacia donde nos van a llevar. Aún no lo sabemos. De lo que estamos seguros, es que la pandemia golpeó muy fuerte en el tipo de proyecto laboral, profesional o de vida, de la mayoría de las personas. Hay un replanteo general de las carreras, los trabajos y las profesiones de muchísima gente, que hoy se pregunta «para qué hago lo que hago» y «cómo sigo a partir de ahora».

Haber pasado por el corralito a mi me hace muy diferente a un profesional de otro país. Hay un factor ingenio, o versatilidad, que es muy importante en Argentina. La posibilidad de cambiar de enfoque, de entender que las cosas eran de una manera y ahora son de otra.

P: ¿Cómo lidiamos con el «factor Argentina» a la hora de innovar?

R: Es un factor muy importante, muy determinante, y muy distintivo respecto a como se innova en otros lugares. En mi caso, si bien he viajado por el mundo, he desarrollado mi carrera profesional desde Argentina por más de 35 años. Y gran parte de las posibilidades que yo tuve como profesional experto en innovación, tuvo que ver con el modo en que pude resolver las diferentes crisis. Haber pasado por el corralito a mi me hace muy diferente a un profesional de otro país. Hay un factor ingenio, o versatilidad, que es muy importante en Argentina. La posibilidad de cambiar de enfoque, de entender que las cosas eran de una manera y ahora son de otra.

P: Pese a las dificultades, sigue siendo posible innovar en Argentina…

R: Por supuesto. En mi caso doy clases en la UBA, y el nivel académico es extraordinario. Si un alumno de cuarto año de economía en la UBA, una universidad pública y gratuita, va a la Bocconi en Italia, no tiene ningún tipo de inconveniente. Y de la misma forma, llegan alumnos de intercambio de Francia, México o Alemania, que al regresar agradecen lo que reciben en nuestras clases. El problema que tenemos es que existen altos niveles de innovación en sectores puntuales, como la economía del conocimiento, pero eso no es algo uniforme u homogéneo que pueda traspolarse a cada uno de los sectores de la economía.

Cómo participar de «Origen Neuquén»

La feria «Origen Neuquén» se desarrollará durante tres días, desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril, en el Espacio DUAM de Neuquén capital (San Martín 5901, acceso al aeropuerto), de 10 a 18 hs.

Es organizado por el Ministerio de Producción e Industria y el Centro PyME-ADENEU, y cuenta con el apoyo de la Honorable Legislatura del Neuquén, del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y del BPN.

La entrada es libre y gratuita, pero para participar de las charlas en particular, se requiere inscripción previa a través de www.eventbrite.com.ar.