Luis Caputo suma respaldo de Estados Unidos, pero el FMI reclama cambios en el sistema tributario

El ministro, Luis Caputo, recibió un mix de palos y zanahorias durante la segunda jornada de labor en la Asamblea Anual del FMI, que se está desarrollando en Bangkok, Tailandia. El jefe del Palacio de Hacienda tuvo un nuevo acercamiento al Tesoro de los Estados Unidos al reunirse con la subsecretaria de Asuntos Internacionales, Erin Browne.

Apoyo financiero y presión tributaria: doble señal para Caputo

La conversación se produjo a pocos días de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestara su voluntad de volver a auxiliar a la Argentina, en caso de ser necesario, con vista a sostener la estabilidad financiera de cara al proceso preelectoral de 2027.

La foto le sirvió a Caputo para dar una nueva señal al mercado financiero de que Argentina tiene un prestamista de última instancia y que no habrá zozobra con el dólar el año próximo.

Más tarde, Caputo se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, organismo que tiene en su cartera una serie de préstamos ya acordados con el país, cuyos desembolsos son por etapas.

También dialogó con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con quien también repasó los proyectos ya aprobados.

Además de lo protocolar, estos encuentros buscan dar una señal de solvencia para las finanzas argentinas.

Pero no todo fueron elogios para Caputo en Tailandia. Luego de destacar la disciplina fiscal, el FMI puso sobre la mesa un férreo reclamo por una reforma impositiva.

El pedido llegó de parte de Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.

La funcionaria dijo que son necesarias más medidas para mejorar la eficiencia tributaria y del gasto. A su vez, apuntó a la «eliminación de los gastos tributarios» y puso el foco en las «exenciones del IVA».

También reclamó que se avance en la actualización del impuesto sobre los combustibles, ajuste que el Gobierno postergó en los últimos meses para amortiguar su impacto sobre la inflación.

Dabla-Norris pidió eliminar gradualmente impuestos distorsivos y avanzar en su sustitución por un sistema tributario más sólido y una forma más duradera de recaudar ingresos.