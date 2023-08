El dólar blue volvió a subir, mientras el CCL superó los $800: ¿cómo cerró la jornada?

El dólar blue volvió a cotizar en alza este martes: en la City porteña se pudo adquirir a $750 para la venta. Por su parte, los dólares financieros también mostraron importantes subas.

De esta manera la divisa anota una suba de 12 pesos o 1,6% este martes. El “blue” sube por tercera rueda seguida y alcanza en lo que va de agosto un incremento de precio de 200 pesos o un 36,4 por ciento.

Con un dólar mayorista que finalizó negociado a 350 pesos, la brecha cambiaria quedó en el 114,3 por ciento.

Por su parte, los dólares financieros continuaron con las fuertes subas. El MEP tuvo una variación de 0,44% con respecto al lunes y ya se consigue en 669,78.

El contado con liquidación, que es utilizado para comprar divisas y dejarlas depositadas en una cuenta en el exterior, ya alcanzó los 803,41. lo que representa un incremento del 2,26%.

El valor del dólar oficial es de $ 367,18 mientras que el mayorista, que es el que rige para operaciones de comercio exterior, es de $ 350.

Con este esquema el dólar ahorro vale $ 642,25, al igual que el dólar “Turista” (que rige para gastos menores a US$300 mensuales). El “Qatar” (para gastos superiores a US$300) vale $ 660,60.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central sumaron US$ 65 millones el lunes, para finalizar en US$ 28.009 millones de dólares. En lo que va de 2023, caen US$ 16.589 millones, un 37,2%.

Dato 750 Cotiza el dólar blue este 29 de agosto.

Cómo se encuentran otras variables económicas

Tasa mínima para plazos fijos de personas:

– Nominal anual (TNA): 118,00%. Para colocaciones menores a $ 30 millones es equivalente a un rendimiento de 9,2% mensual

– Unidad de Valor Adquisitivo (UVA): 308,75

– Índice para Contratos de Locación (ICL): 5,23

– Reservas internacionales brutas: US$ 28.009 millones