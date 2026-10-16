El FMI pidió sostener la baja de subsidios a la energía y puso a la Argentina como ejemplo: qué puede pasar con las tarifas de luz y gas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a reclamarles a los gobiernos de América Latina que no retrocedan en el recorte de los subsidios a la energía. En su último informe regional ubicó a la Argentina entre los países que más avanzaron, junto con Bolivia y Ecuador.

La recomendación aparece en el informe de Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, donde el organismo advierte que las ayudas masivas para compensar la suba internacional de la energía alivian en lo inmediato, pero terminan generando distorsiones en la economía.

Para el Gobierno de Javier Milei, el mensaje funciona como respaldo a una de las políticas que sostiene desde el inicio de su gestión: subir las tarifas para achicar el gasto público y que los usuarios paguen una porción cada vez mayor del costo real de los servicios.

Qué dice el informe del FMI sobre los subsidios a la luz, el gas y los combustibles

El Fondo repasó las medidas que tomaron muchos gobiernos durante 2026 para amortiguar el impacto de los precios de la energía: subsidios a los combustibles, rebajas de impuestos y garantías de crédito, entre otras.

Según el organismo, esas intervenciones de alcance general anularon las señales de precios que, de otro modo, habrían contribuido a reducir la demanda de energía. Dicho de otra forma: cuando el Estado abarata la energía para todos por igual, nadie tiene incentivo para consumir menos.

Por eso el FMI planteó que «es necesario replantear estas intervenciones para mejorar su eficacia» y que debe preservarse el progreso «logrado con gran esfuerzo» en países como la Argentina en la reducción o eliminación de esas ayudas.

La alternativa que propone el organismo es fortalecer las transferencias directas a los hogares de menores ingresos, de modo que la asistencia llegue a quienes no pueden pagar las facturas y no se subsidie de manera indiscriminada el consumo de toda la población.

Qué significa la recomendación del FMI para las facturas de los usuarios

En la práctica, la línea que marca el Fondo va en una sola dirección: tarifas que reflejen cada vez más el costo de producir y transportar la energía, con ayuda estatal concentrada en los sectores vulnerables.

Para los hogares que ya no reciben subsidio, eso significa que las facturas seguirán más atadas a los costos reales del servicio y menos a decisiones políticas de congelamiento. Para los que sí lo reciben, el eje pasa a ser quedar bien registrados en el esquema de asistencia.

El FMI también pidió priorizar la inversión en salud y educación para mejorar la seguridad de ingresos de las familias de menores recursos. Según el informe, eso reduciría la necesidad de recurrir a medidas de apoyo fiscal generales ante futuros shocks de precios.

El FMI recortó la proyección de crecimiento de la Argentina para 2026

El informe sobre subsidios se conoció en la misma semana en que el Fondo bajó del 3,5% al 2,1% su estimación de crecimiento para la economía argentina en 2026, por debajo del promedio regional y mundial. Para 2027, redujo la proyección del 4% al 3,5%.

La subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, atribuyó la corrección a la menor actividad registrada hasta el tercer trimestre y a una demanda interna más débil, en un contexto de condiciones financieras todavía restrictivas.