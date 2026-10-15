El Banco Central pone a Vaca Muerta como ancla de los dólares: proyecta un superávit energético de US$20.000 millones para 2028

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, expuso ante inversores en Bangkok la proyección que ubica a la energía como principal fuente de dólares hasta 2028. (Foto: gentileza)

El Banco Central volvió a poner a Vaca Muerta en el centro de su estrategia para sostener los dólares del país. En la presentación que el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, expuso ante inversores en Bangkok, la energía aparece como la principal fuente de divisas de los próximos años.

Según una proyección del ministerio de Economía incluida en ese documento, la balanza comercial energética pasaría de un superávit de US$11.000 millones en 2026 a US$16.000 millones en 2027 y US$20.000 millones en 2028.

Si se suma la minería, el saldo positivo de ambos sectores llegaría a US$28.000 millones en 2028. En 2022, la energía todavía le restaba dólares al país: el mismo gráfico muestra un déficit de US$ 4.000 millones ese año.

La presentación, que el BCRA publicó en su sitio el 14 de octubre, se titula «Argentina: política monetaria sólida (el ciclo, el estímulo y la estrategia), junto con el fortalecimiento de la política cambiaria». Werning la expuso en inglés en las mesas redondas con inversores de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.

Qué dice la proyección del Gobierno sobre la balanza energética y minera hasta 2028

El gráfico forma parte del capítulo que el BCRA dedica a la política cambiaria. Allí el organismo sostiene que el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, amplía la base exportadora y ayuda a que los flujos de dólares sean más estables.

El crecimiento que proyecta Economía descansa casi por completo en la energía. La minería se mantiene en torno a US$ 8.000 millones entre 2026 y 2028, mientras que el saldo energético sube US$ 9.000 millones en el mismo período.

De importar energía a exportarla: el salto que proyecta el Gobierno Saldo comercial de energía y minería, en miles de millones de dólares. Desde 2026, proyección del Ministerio de Economía. Energía

Energía Minería (p) Proyección. Valores redondeados de la lámina 28 de la presentación del BCRA en Bangkok (octubre de 2026). En 2019, 2020, 2021 y 2023 el saldo energético no está rotulado y fue menor a mil millones: se grafica aproximado. Fuente original: Ministerio de Economía.

Es decir, la mayor parte de los dólares adicionales que el Gobierno espera para los próximos dos años tendría que salir de los yacimientos de la Cuenca Neuquina.

La serie también permite ver el cambio de escala del sector. En 2024 el superávit energético fue de unos US$ 6.000 millones y en 2025, de US$ 8.000 millones. Para 2028, la proyección más que triplica el resultado de 2024.

Hay un punto a tener en cuenta: se trata de proyecciones, no de datos medidos. El documento no detalla qué precio del petróleo ni qué volumen de producción supone para llegar a esas cifras.

Los datos del INDEC y la producción récord de Neuquén frente a la meta de 2026

Los números de este año van en la dirección que marca la proyección. Según el Intercambio Comercial Argentino del INDEC, entre enero y agosto las exportaciones de combustibles y energía sumaron US$ 10.667 millones y las importaciones de combustibles y lubricantes, US$ 2.833 millones. La diferencia arroja un superávit energético de US$ 7.834 millones.

Solo las ventas de petróleo crudo llegaron a US$ 6.625 millones en esos ocho meses, un 54,7% más que en el mismo período de 2025.

En ocho meses, el sector ya superó los US$ 7.815 millones de todo 2025, que hasta ahora era el récord. El saldo energético explicó el 42,9% del superávit comercial total del país en ese período.

Para llegar a los US$ 11.000 millones que proyecta Economía, la balanza energética necesita sumar unos US$ 3.200 millones entre septiembre y diciembre, alrededor de US$ 790 millones por mes. Con el invierno ya pasado, la época del año en que más gas se importa, la meta luce alcanzable.

Detrás de esos dólares está la producción neuquina. De acuerdo con el Ministerio de Energía de Neuquén, la provincia produjo en agosto un promedio de 685.316 barriles de petróleo por día, un nuevo récord y un 25,1% más que en el mismo mes de 2025.

En los primeros ocho meses del año, la producción de crudo de Neuquén creció 30,39% interanual. La provincia ya aporta el 74% del petróleo y el 75% del gas que se produce en el país, y el 97,5% de su crudo proviene de formaciones no convencionales.

El informe del INDEC también muestra el peso de la provincia en esos dólares: entre enero y agosto, Neuquén exportó US$ 5.938 millones en combustibles y energía, el 55,7% de lo que vendió todo el país en ese rubro.

Vaca Muerta exporta más barriles y el petróleo caro suma dólares, pero el BCRA admite que golpeó al salario

El año récord del sector se explica, sobre todo, por más volumen. Según el INDEC, entre enero y agosto las cantidades exportadas de combustibles y energía crecieron 27,8% y los precios, 16,5%.

En los últimos meses, sin embargo, el precio ganó peso. En agosto, los valores de exportación del rubro subieron 27% interanual, más del doble que las cantidades, que crecieron 12,2%.

En el año pesó más el volumen; en agosto, el precio Exportaciones de combustibles y energía. Variación interanual de precios y cantidades, en %. Precio

Precio Cantidad Fuente: INDEC, Intercambio Comercial Argentino, agosto de 2026 (cuadros 3 y 4).

La propia presentación del BCRA pone el foco en ese costado. En su primera lámina de diagnóstico, el organismo enumera cinco «shocks» que golpearon a la economía, y uno de ellos es la suba del precio del petróleo en 2026.

El gráfico que acompaña ese punto pone lado a lado el precio del Brent y el salario real: mientras el crudo se disparaba, el poder de compra de los sueldos caía.

Para las familias, ese efecto se siente en los surtidores. Según el IPC de septiembre del INDEC, en la región Patagonia los combustibles y lubricantes para vehículos acumulan una suba de 50% en doce meses, frente al 30,3% del nivel general de la región. A nivel nacional, la inflación fue de 1,9% en septiembre y de 33,4% interanual.

El BCRA sostiene en su presentación que las subas de combustibles, servicios públicos y carne ya se están moderando. El último dato le da cierta razón: en septiembre, los combustibles para vehículos subieron 0,4% en la Patagonia, por debajo del 1,4% del índice regional.

Para Neuquén la ecuación es distinta: un barril más caro se traduce en más regalías para la provincia, que concentra tres de cada cuatro barriles del país. Por eso, la proyección de Economía es también una apuesta a que el precio internacional no se desplome.

Las cinco medidas para el crédito que anticipó el BCRA

En la misma presentación, Werning anticipó cinco iniciativas del BCRA y la CNV para impulsar el crédito. Para los préstamos personales, prevé facilitar la transferencia de los códigos de descuento de haberes de empleados públicos y centralizar en COELSA los descuentos salariales de los privados.

Para los comercios, propone convertir los cupones de tarjeta en instrumentos digitales y transferibles. Para las empresas, plantea crear un Sistema Federal de Garantías y elevar el límite de apalancamiento vinculado a las SGR. El documento no fija plazos para ninguna de las medidas.

El BCRA también apuntó contra los impuestos: según sus cálculos con datos de agosto, la carga tributaria explica 32 puntos de la tasa de un préstamo personal y 46 puntos en las tarjetas de crédito, y la mayor parte corresponde a tributos provinciales y municipales.

La presentación que Vladimir Werning expuso ante inversores en Bangkok