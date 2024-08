El pánico financiero global golpea a la Argentina: riesgo país supera los 1.700 puntos y la bolsa cae más de 6%

El premarket ya avisaba lo que sería un lunes difícil para los mercados de Argentina. Las acciones y bonos locales no escapan a la marea roja que golpea a los mercados bursátiles de todo el mundo y se desploman en el inicio de esta semana.

Los bonos soberanos comienzan la jornada del lunes con bajas que superan el 5%, fomentados por la incertidumbre financiera global desatada tras el desplome del 12,40% del índice Nikkei de Tokio. Se trata de su segunda mayor caída de la historia, y tuvo lugar tras la suba de la tasa de interés en el país Nipon y en un contexto de temor creciente por la actividad económica de Estados Unidos.

El correlato del desplome de los bonos argentinos es la disparada del riesgo país. El índice elaborado por JP Morgan sube un 6,2% hasta los 1712 puntos básicos, su nivel más alto desde marzo último. Esto dificulta el retorno del país a los mercados financieros globales.

Dato 1712 puntos básicos Riesgo país de Argentina este lunes; es el máximo desde marzo.

Las acciones argentinas no están exentas del nerviosismo mundial. En la plaza local, el índice Merval promedia un derrumbe de 6,24% respecto del cierre del viernes y toca su mínimo nominal en tres meses. Sociedad Comercial del Plata SA (COME), Edenor (EDN), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) son las acciones del panel líder con peor performance este lunes, cayendo más de 7% diario. No hay empresas con subas en la jornada.

En la plaza extranjera, los papeles de empresas argentinas también sufren un duro embate. Las acciones de las firmas locales que cotizan en Wall Street registran caídas mayores al 10%. Finalmente, los mercados cambiarios se hacen eco del colapso global, con una fuerte depreciación del peso argentino.