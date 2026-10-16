El riesgo país subió pese a que las reservas del Banco Central volvieron a superar los US$50.000 millones

El riesgo país subió 4% este viernes y cerró en 648 puntos básicos, en una jornada de bajas generalizadas para los bonos soberanos en dólares. El movimiento contrasta con el ritmo de compras de divisas del Banco Central, que llevó las reservas por encima de los US$50.000 millones.

El indicador que elabora JP Morgan había cerrado el jueves en 622 puntos y terminó la rueda en su máximo del día, según los datos de Rava Bursátil. Es el nivel más alto desde el 2 de octubre, cuando llegó a 655, y acumula un alza de casi 13% desde el 6 de octubre, cuando había bajado a 573 puntos.

Bonos en dólares: cuáles fueron los títulos que más cayeron y qué rendimiento ofrecen

La suba del riesgo país fue propia de la deuda argentina: el ETF de bonos emergentes EMB avanzaba 0,6% durante la jornada, de acuerdo con el análisis diario de Rava. Las bajas se concentraron en los bonos más largos. En su cotización en dólares, el GD46 cedió 2,1%, el AL41 perdió 2% y el GD38, el GD41 y el AN29 retrocedieron 1,5%. Los tramos cortos resistieron mejor: el AO27 bajó apenas 0,1% y el GD29, 0,4%.

Las reservas volvieron a superar los US$ 50.000 millones Reservas brutas del Banco Central desde agosto. La línea punteada marca los US$ 50.000 millones. Reservas brutas US$ 50.040 M 15 oct 46.000 47.000 48.000 49.000 50.000 51.000 3 ago 1 sep 1 oct 16 oct Fuente: BCRA, en millones de dólares. El dato del 15 de octubre es provisorio.

Con estos precios, el AO29 y el AL41 rinden cerca de 12% anual en dólares, con una curva prácticamente plana después de 2028, según los analistas de Rava. Para ellos, el tramo atractivo empieza en los bonos con vencimiento a partir de 2035, aunque solo para inversores optimistas con Argentina y con un perfil de riesgo alto.

Un riesgo país más alto encarece el costo al que empresas y provincias pueden salir a buscar financiamiento. Rava señaló que en septiembre las colocaciones corporativas y subsoberanas sumaron US$3.300 millones, mientras que en lo que va de octubre apenas llegan a US$100 millones.

Pese a la suba de las últimas semanas, el indicador sigue lejos de los 1.004 puntos que marcaba hace un año, aunque ya se alejó del piso de 404 puntos que tocó el 15 de julio.

Dólar, reservas y acciones: cómo cerró el Merval y qué pasó con YPF y los ADRs en Wall Street

El Banco Central compró US$182 millones en la rueda del jueves y, entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre, promedió compras de US$88 millones diarios, contra US$12 millones en los primeros 24 días de septiembre, informó Rava. Con esa compra, las reservas brutas cerraron en US$50.040 millones y volvieron a superar esa barrera por primera vez desde el 16 de septiembre. El máximo del año se registró el 25 de agosto, con US$50.913 millones, según la serie del BCRA.

El dólar mayorista cerró a $ 1.518, el MEP a $ 1.536,73 y el contado con liquidación a $ 1.625,61, con una brecha de 5,9% respecto del oficial.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval bajó 0,4% a 2.846.974 puntos y, medido en dólares, cayó 1,6% y acumula una pérdida de 12,9% en el año. En el panel líder, las mayores bajas fueron de Transener (-5,4%) y TGN (-3,4%), mientras que YPF ganó 2,1% e IRSA, 1,3%.

En Wall Street, Tenaris subió 3,7%, Corporación América 2,1% y el ADR de YPF 1,9%, a US$52,10, con lo que acumula un alza de 44,1% en el año. Los bancos quedaron del otro lado: Supervielle cayó 2,7%, Macro 2,1% y Galicia 1,6%, y en 2026 pierden entre 29% y 40%.