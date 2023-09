Expo EFI: «Las demandas económicas canalizadas democráticamente»

La décima edición de la Expo EFI (www.expoefi.com) y del Congreso Económico Argentino tuvo lugar esta semana, con la presencia de los más destacados referentes nacionales. El evento dedicado a la economía y las finanzas más importante del país se realizó en el predio de La Rural en la ciudad de Buenos Aires, abordando la coyuntura tanto del contexto local como del internacional.

Uno de los ejes que atravesó cada uno de los paneles de especialistas, fue la interpretación en clave económica y social de los sorprendentes resultados en las elecciones primarias de agosto, donde la disruptiva figura de Javier Milei irrumpió echando por tierra todos los pronósticos previos.

El primer consenso general entre los analistas, es que aún si se alza con el triunfo en octubre y noviembre difícilmente Milei logre llevar a cabo algunas de sus propuestas más polémicas.

«La pregunta que todos nos hacemos es si el emergente de Milei se trata de un fenómeno permanente o transitorio, mediante el cual una gran parte de la sociedad canaliza su bronca o frustración», señaló el politólogo Sergio Berenzstein.

«Nunca antes desde la Ley Saenz Peña, Argentina tuvo un partido político de derecha competitivo a nivel nacional y por fuera de los partidos políticos tradicionales». Sergio Berenzstein – Dalessio IROL

«En cualquiera de los dos casos, es muy valorable que Argentina resuelve una demanda genuina de política de manera democrática. Y a diferencia de otras épocas históricas en que estas demandas se saldaban de forma autoritaria, esto sucede sin demasiados conflictos e institucionalmente. Ello implica que la democracia Argentina acaba de aprobar un test fundamental», agregó.

Por otra parte, los especialistas hacen foco en la manera en que las demandas económicas de la sociedad comienzan a canalizarse mediante expresiones políticas diferentes a las tradicionales.

Lucas Romero, politólogo y socio fundador de Sinopsys, señaló asimismo que existe un cambio radical en la representación de las demandas económicas de la sociedad. «Estamos en condiciones de hablar de ‘Juan Domingo Milei’, en tanto la mayor inserción electoral del representante de los libertarios, se encuentra en los sectores de menores ingresos, que en otra época eran representados por el justicialismo», indicó.

Reflexión y análisis. El eje de la Expo EFI y el Congreso Económico Argentino 2023.

La economía es sin lugar a dudas lo que ocupa el núcleo del debate público en 2023, y cada uno de los espacios configura su estrategia, con Javier Milei como el retador que pegó primero, Sergio Massa siendo el anfitrión que debe moderar la discusión al mismo tiempo que intenta mantener en pie el escenario, y Bulrich reposicionándose luego del golpe de las PASO.

«En cuanto a la economía, Milei tomó el centro del tateti con su propuesta de dolarización, y al grueso de la población desesperada por la inflación, le suena como un elixir mágico», reflexinó el consultor Eduardo Dalessio. En este sentido valoró como una buena estrategia de Bullrich el cederle a Melconian la voz económica de su campaña, en la que la candidata de Juntos por el Cambio tiene manifiestas dificultades.

Respecto a las probabilidades de cara a la elección de octubre, los consultores acuerdan con un escenario de absoluta paridad, en el que Milei aparenta haber tomado la delantera, pero con un final absolutamente abierto e incierto.

«Estamos en condiciones de hablar de ‘Juan Domingo Milei’, en tanto la mayor inserción electoral del representante de los libertarios, se encuentra en los sectores de menores ingresos». Lucas Romero – Sinopsys

«Estamos en un escenario de mucha incertidumbre. No obstante es muy sano para la democracia no saber de antemano quien va a ganar», indicó Berenzstein. «Habrá que ver de qué manera se reacomodan las fichas ante un potencial triunfo de Milei. Alguien dijo que ‘la política corre presurosa en auxilio del ganador’. No habría que extrañarse si existen realineaminetos luego de las elecciones», agregó.

«Estamos ante una línea de largada con los tres espacios en igualdad de condiciones. Está claro que no habrá triunfo en primera vuelta, vamos a tener un ballotage, y la pregunta es entre quienes», indicó Dalessio. «Con este escenario, quien tiene más para ganar es el que quedó más rezagados en términos relativos, que es Juntos por el Cambio, que sufrió la crueldad de la interna entre Bullrich y Rodriguez Larreta», agregó.

Romero en tanto señaló que «hay una nueva representación de las demandas económicas, y es mucho más profunda si los datos se analizan sin el AMBA. Lo que vemos en la elección es un mensaje del interior del país, que percibe un establishment político exageradamente concentrado en las demandas de Buenos Aires«.