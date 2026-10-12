Ezequiel Barberis: “El turismo es una economía muy fuerte, derrama al momento”

Ezequiel Barberis de chico agarraba el cartel con el nombre de los pasajeros y los recibía en el aeropuerto de Bariloche. Entre agencias de viajes y empresas de servicios y excursiones transitó su vida en una familia vinculada al turismo, con su padre Héctor “Pizzi” Barberis como referente, uno de los impulsores e ideólogos del Emprotur, el ente que muchos valoran como uno de los mayores logros de la sinergia entre el sector público y privado de la ciudad.

Y ahora, a los 45 años, llegó a la cima de una de las entidades nacionales más destacadas en la industria: la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

Ezequiel Barberis asumió la presidencia de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Foto: Chino Leiva

¿Cómo asume el nuevo desafío?

Lo asumo muy contento, con mucho orgullo. La federación es un gran lugar para trabajar y gestionar, está integrada por gente de todo el país, tenemos 28 regionales que lo representan, así que estoy muy contento después de haber estado durante 4 años como vicepresidente. Hoy ser la cabeza de la federación me llena de orgullo y es un desafío que quiero afrontar con mucha responsabilidad.

¿Cómo ve la actualidad de tu sector siendo que ha cambiado el modelo de viajar de la gente?

Desde que llegó la internet vamos atravesando distintas evoluciones. Se dijo que las agencias de viajes iban a desaparecer, pero el que no se adapta desaparece, las agencias nos tenemos que adaptar a la realidad de hoy. La gente no solo consulta internet, ahora la inteligencia artificial es una herramienta que también usan, pero siempre la recomendación nuestra es la agencia de viaje que tiene el soporte del recurso humano, desde Faevyt trabajamos mucho en la capacitación, es algo que la gente tiene que prestarle atención y ponerlo en valor, porque el día que hay un problema alguien te va a asesorar y ayudar, vas a tener un respaldo y el soporte que en un call center no está. Hoy estamos volviendo a recuperar espacio en la porción de la elección de viajes.

Ezequiel Barberis asumió la presidencia de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Foto: Chino Leiva

¿Cómo ve el escenario actual del turismo?

Hay una realidad que hoy la Argentina para algunos mercados no es competitiva con lo que es la ventaja cambiaria. Hay que trabajar mucho en la promoción, es algo que no se puede abandonar. Hoy cualquier destino de Argentina compite con cualquier destino del mundo, por la calidad de los servicios, entonces hay que trabajar en la promoción.

Y en el mercado interno esperamos que el poder adquisitivo en la Argentina se vaya recuperando para poder tener más turistas.

Tengo un poco de herencia familiar y también que somos muy responsables de laburar, en turismo es 24/7 y eso es el legado familiar”. Ezequiel Barberis, presidente de Faevyt.

La conectividad es un tema que siempre se habla, Bariloche lo tiene en agenda.

Nosotros queremos que la política de cielos abiertos se consolide, que cada vez lleguen más líneas aéreas al país y que más líneas aéreas puedan volar dentro del país porque son necesarias, hay destinos que necesitan vitalmente la conectividad.

¿El turismo derrama?

Sí, sin duda sí. Yo siempre digo vos llegás, hay un pasajero que se sube a un auto para venir del aeropuerto, ahí trabaja el conductor; se genera movimiento en las estaciones de servicio; entra a un local, compra artesanías; si no hace una excursión sale, camina y va a algún refugio. El turismo es una en economía muy fuerte y además que derrama al momento, es instantáneo, se abrió la actividad turística y automáticamente empezás a trabajar, no es que tenés que esperar a instalar una fábrica o máquinas.

Dato 7.600 agencias de viajes hay hoy en Argentina. Con la desregulación de fines de 2023 crecieron un 35%.

A futuro ¿Puede crecer el turismo?

Yo creo que sí, vamos a ver qué pasa con este proceso eleccionario que vamos a atravesar, sin duda los años con elecciones impactan siempre; el factor económico es sin duda fundamental, pero siempre trato de ser optimista y confiar de que sí que vamos a tener trabajo, que todos los destinos en la Argentina deberíamos tener trabajo porque tenemos con qué. Confiemos que vamos a hacer una buena temporada en el verano.

Lo llevo al plano local, ¿Cómo está Bariloche en materia de turismo?

Lo veo muy bien, soy un defensor del trabajo que hace la toda la comunidad turística de Bariloche. El servicio es la clave y soy un convencido que la gente viene, lo disfruta y lo pasa bien, tenés para todos los bolsillos, todos los productos, turismo tradicional, los jubilados también nos eligen y el turismo estudiantil que es fundamental porque nos genera un turista que por ahí repite tres o cuatro veces en su vida, entonces, hay que cuidarlo. Tenemos un gran destino y por eso creo que terminamos siempre teniendo los números más importantes en la actividad turística.