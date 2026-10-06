Bariloche se disfruta a la carta este fin de semana largo: sabores, promociones y paseos para hacer

Bariloche a la Carta reúne durante el fin de semana largo a cocineros, productores y restaurantes con propuestas especiales para descubrir los sabores de la Patagonia.

Hay ciudades que se conocen caminando, otras navegando un lago o siguiendo un camino entre bosques. Y hay lugares que también se descubren sentándose a una mesa. En Bariloche, donde el paisaje aparece detrás de cada ventana y el lago Nahuel Huapi acompaña buena parte de los recorridos, la gastronomía suma otra manera de mirar el destino: a través de sus productos, de quienes los elaboran y de las historias que llegan al plato.

Durante esta semana, esa posibilidad se vuelve todavía más concreta. Hasta el 12 de octubre, Bariloche a la Carta (BALC) reúne a restaurantes, productores y cocineros en una programación que propone recorrer la ciudad con el paladar como guía. El encuentro ya comenzó y tendrá uno de sus momentos centrales desde este viernes 9, cuando la Feria Gastronómica abra sus puertas en el Centro Cívico.

Para quien nunca estuvo, puede ser una buena excusa para conocer Bariloche desde un lugar diferente. Para quien ya caminó por la calle Mitre, recorrió el Centro Cívico, navegó el Nahuel Huapi o subió a alguno de sus cerros, también puede ser una manera de volver a mirar la ciudad. Elegir un restaurante por un plato que despierta curiosidad, probar un producto regional o sentarse a una mesa que reúne a dos cocineros que normalmente trabajan a cientos de kilómetros de distancia son pequeñas formas de volver a descubrir un destino conocido.

“Bariloche a la Carta logró algo fundamental: reunir en un mismo evento el trabajo de los productores rionegrinos, el talento de nuestros cocineros y todas las virtudes de la industria turística”, destacó Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro. Y agregó que el encuentro no solo forma parte de la agenda nacional, sino que permite mostrar la oferta y la riqueza de la provincia a través de su gastronomía.

Una ciudad para salir a comer

Uno de los ejes de BALC es el Circuito Gastronómico, que este año reúne a más de 90 establecimientos. Restaurantes de hoteles, cervecerías, cafés y cocinas de autor participan con menús especialmente preparados para la ocasión.

La propuesta permite recorrer distintas caras de la cocina barilochense. Hay lugares conocidos y otros que quizás todavía no estén en el mapa del visitante. La idea es dejar que el menú sea una forma de elegir el próximo recorrido: almorzar después de una caminata, buscar una pausa dulce antes de continuar el paseo o reservar una cena para probar una combinación que no suele estar disponible durante el resto del año.

En una ciudad donde la cerveza artesanal, el chocolate y los productos regionales ya forman parte de la identidad turística, BALC amplía esa experiencia y pone en primer plano a quienes están detrás de cada elaboración. También están los Pop Ups, uno de los espacios que permiten acercarse a la cocina desde otro lugar. Cocineros locales reciben a invitados para trabajar juntos en un menú especial. Durante una noche, las cocinas se mezclan y también las historias: productos de un territorio aparecen junto a técnicas y sabores de otro.

Este año participan referentes de distintas provincias argentinas y de Chile. Cada encuentro propone, de alguna manera, una conversación alrededor de una mesa. Y el resultado solo puede probarse durante ese momento.

El Centro Cívico se convierte en una gran mesa

Desde el viernes 9 y hasta el lunes 12 de octubre, buena parte de la actividad se trasladará al Centro Cívico. Allí se concentrará la Feria BALC, con productores, restaurantes, chocolaterías, cervecerías y bodegas.

La visita puede hacerse sin apuro. Probar algo, seguir caminando, conversar con un productor, descubrir una etiqueta o llevarse un producto para compartir después. También habrá clases de cocina, degustaciones, música y propuestas para los más chicos.

Ese contacto directo es parte de lo que hace diferente a una feria gastronómica: detrás de un queso, una cerveza, un chocolate o una botella aparece una persona y, muchas veces, un lugar. La comida deja de ser solamente algo que se consume y se convierte en una manera de conocer un territorio.

Este año, además, Córdoba será la primera provincia invitada. Bajo el concepto “Argentina se encuentra en Bariloche”, la propuesta suma una cocina que llega desde otro paisaje para encontrarse con los sabores patagónicos.

Bariloche también se recorre en primavera

La gastronomía puede ser el motivo del viaje, pero difícilmente sea el único. Octubre encuentra a Bariloche en primavera, cuando los días invitan a combinar una comida con una caminata, una excursión o una salida al lago.

El Centro Cívico y la calle Mitre son parte de los recorridos clásicos, pero también están los cerros, los bosques y el Nahuel Huapi. Una jornada puede empezar con un paseo y terminar frente a un plato elaborado con productos de la región.

Habrá cortes al tránsito por el Bariloche a la Carta 2026. Foto: Gentileza Bariloche Informa.

Para quienes buscan aventura, la primavera abre la posibilidad de hacer cabalgatas, kayak, canotaje, canopy, rafting en el río Manso o stand up rafting en el Limay. También están las excursiones lacustres hacia isla Victoria y el Bosque de Arrayanes, Puerto Blest y la cascada Los Cántaros, además del Cruce Andino.

Y para los amantes de la cerveza, la ciudad ofrece una ruta propia. Las cervecerías forman parte de la identidad barilochense y permiten conocer distintas variedades, fábricas y propuestas que van mucho más allá de una cerveza al final del día.

La pesca deportiva suma otra manera de entrar en el paisaje. Los lagos, ríos y arroyos de la zona ofrecen escenarios para distintas modalidades y, sobre todo, una forma de pasar horas en silencio frente al agua.

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