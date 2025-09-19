40 años de la Cámara de Turismo de Bariloche: homenaje a Gastón Burlón y repaso por los logros

En la sala principal de la sede dela Cámara de Turismo de Bariloche, se descubrió una placa en homenaje a Gastón Burlón. Participó su familia. Foto: Chino Leiva

El descubrimiento de una placa con el nombre de Gastón Burlón, el empresario y exsecretario de Turismo de Bariloche fallecido en enero, en la sala principal de la sede de la Cámara de Turismo de Bariloche tuvo un sentido aplauso y coronó un día de celebración, cargado de emotividad, por los 40 años de la entidad que decidió en este día repasar sus logros y poner en valor el “trabajo en equipo”.

En la Semana Internacional del Turismo, la entidad barilochense (que integran ocho instituciones) quiso celebrar su historia, como pionera de un trabajo impulsado desde el sector privado donde surgió la semilla del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) tres décadas atrás que este año, con una temporada invernal atípica en todos los destinos del país, se lució al batir nuevos récord de afluencia de visitantes.

“Queremos reivindicar el trabajo de tantos presidentes que han pasado por acá, tantos dirigentes importantes que han pasado, tantos hechos históricos que han pasado”, comenzó en su intervención Néstor Denoya, el presidente actual de la Cámara de Turismo visiblemente emocionado porque el motivo central del acto formal tenía que ver con el homenaje de la entidad a uno de los referentes, quien integró la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Bariloche (Aavytuba) entre 2007 y 2016 cuando pasó a la órbita pública como secretario de Turismo municipal hasta diciembre de 2023.

Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche encabezó el acto oficial por los 40 años. Foto: Chino Leiva

Ezequiel Barberis, presidente de Aavytuba y amigo personal de Burlón, fue el encargado del homenaje, en el que participaron los hijos del exsecretario, sus padres (Libertad y Daniel), su pareja Nadia Loza, familiares y amigos.

“Gastón gestionaba, empujaba, hacía todo por el otro, siempre ponía a otros por delante de él. Creo que todos teníamos una anécdota o alguien que le ha comentado Gastón me ayudó o me gestionó, porque él era así, priorizaba siempre al resto”, destacó Bariberis, visiblemente emocionado y afirmó que el nombre de la sala será ahora una “motivación más para seguir trabajando y haciendo, como hacía él”.

“La agenda compartida es la que nos lleva a tener los logros”

En el plano institucional, Denoya valoró que el espacio que hoy ocupa la Cámara de Turismo de Bariloche junto a la Cámara de Turismo de Río Negro es una propiedad del gobierno provincial que se “recuperó” cuando la exgobernadora Arabela Carreras era ministra de Turismo, y remarcó el apoyo del gobernador Alberto Weretilneck que mantuvo ese acuerdo.

En ese punto, resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado: “Esta agenda compartida es la que nos lleva a tener todos los logros que tenemos en la industria”, enfatizó Denoya.

El dirigente destacó a expresidentes y miembros de la entidad, muchos de ellos presentes como Héctor Barberis, uno de los pioneros, y recordó que fueron los visionarios que “30 años atrás tuvieron una adversidad muy grande y los dirigentes del turismo se juntaron y decidieron poner entre todos una nueva tasa para generar el primer ente de promoción que tuvo la República Argentina, el Emprotur surgió de esta casa y después se vio reflejado no solo en Argentina, hoy no hay ningún destino sin un ente de promoción”, resaltó Denoya.

Expresidentes de la Cámara de Turismo y dirigentes de entidades nacionales participaron de la celebración en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Dijo que en sus inicios la tasa del componente B que pagan todas las actividades comerciales de Bariloche fue vista con desconfianza, pero se consolidó y así se logró que Bariloche sea la ciudad referente para el turismo en el país y el mundo.

Afirmó que el sector privado del Turismo apuesta a “pensar los próximos 20 años de la ciudad, una ciudad sustentable, una ciudad amigable, con la gente que nos visita y a su vez con nuestros vecinos porque los primeros turistas somos nosotros” y reiteró en varias ocasiones el valor del “trabajo en equipo” y la referencia en la que se convirtió Bariloche a partir del impulso del sector.

Silvia Luzzardi, vicepresidenta de la Cámara, también destacó el “esfuerzo que hace el sector privado día a día” y aseguró: “Este año ningún lugar del país comprendía que era lo que estaba sucediendo en Bariloche y es el trabajo de año a año, tanto del sector público como del privado”, sentenció en alusión a la promoción.