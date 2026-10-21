FECENE y Santander firmaron un acuerdo para pymes de Vaca Muerta: qué beneficios tendrán

Autoridades de FECENE y Santander Argentina, tras la firma del convenio que ofrece tasas de crédito preferenciales y beneficios financieros a las más de 600 pymes que nuclea la federación. (Foto: Cecilia Maletti)

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) y Santander Argentina firmaron un acuerdo comercial durante la AOG Patagonia 2026, que se realiza en Neuquén del 19 al 22 de octubre. El convenio busca acercar soluciones y beneficios financieros a las empresas proveedoras del sector energético que integran la entidad.

El acuerdo contempla condiciones preferenciales en tasas de crédito, beneficios en comisiones y bonificaciones en el mantenimiento de cuentas para los socios de FECENE. El objetivo es facilitar el acceso de esas empresas a herramientas financieras y acompañar las necesidades del ecosistema energético provincial.

Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, señaló: «Neuquén tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de la Argentina y detrás de ese crecimiento existe una amplia red de empresas proveedoras que necesita acompañamiento y soluciones financieras adaptadas a su realidad. Este acuerdo con FECENE nos permite estar más cerca de esas empresas, entender sus necesidades y ofrecerles herramientas concretas para acompañar su crecimiento».

Quiénes firmaron el acuerdo entre FECENE y Santander en la AOG Patagonia 2026

La firma se concretó en el stand de FECENE de la exposición, que reunió a empresas y referentes de la industria energética.

Por la federación estuvieron Mauricio Uribe, presidente de FECENE, y Daniel González, secretario de la entidad. Por Santander participaron Butti; Gastón López, head de Commercial Banking, y Milca Rodríguez, gerente zonal Patagonia.

Directivos de Santander Argentina y FECENE conversan en el stand de la federación neuquina durante la AOG Patagonia 2026, antes de firmar el acuerdo para pymes proveedoras del sector energético. (Foto: Cecilia Maletti)

Uribe destacó: «Este acuerdo representa un paso importante para fortalecer a las empresas neuquinas que forman parte de la cadena de valor de la industria energética. El acceso al financiamiento en condiciones competitivas es una herramienta fundamental para que nuestras empresas puedan invertir, incorporar tecnología, generar empleo y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. Desde FECENE seguimos trabajando para generar oportunidades concretas que permitan a los proveedores locales desarrollarse y ser cada vez más competitivos».

Qué es FECENE y cuántas pymes neuquinas de la cadena de valor de Vaca Muerta representa

FECENE es una institución sin fines de lucro que nuclea a las asociaciones empresarias ligadas a la actividad energética de la provincia. A través de sus cámaras, representa a más de 600 pymes neuquinas de distintos rubros de la cadena de valor del sector, que generan más de 50.000 empleos directos e indirectos.

La federación trabaja para fortalecer la competitividad de las empresas locales y promover su vínculo con operadoras, organismos públicos y otros actores estratégicos. También impulsa su participación en las oportunidades de inversión y crecimiento asociadas al desarrollo energético de Neuquén y Vaca Muerta.

La estrategia de Santander para financiar a los sectores productivos y al sector energético

El convenio forma parte de la estrategia de Santander de acompañar a los sectores productivos estratégicos del país y a las empresas que integran sus cadenas de valor. El banco mantiene una presencia activa en el sector energético, con soluciones financieras y participación en proyectos e inversiones vinculados con su desarrollo.

Santander Argentina es uno de los principales bancos privados del sistema financiero argentino y atiende a más de 5,6 millones de clientes de todos los segmentos: particulares, pymes, empresas y corporativas. Tiene presencia en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y combina soluciones digitales con atención humana especializada.

La entidad acompaña a los principales sectores productivos del país con financiamiento, comercio exterior, servicios transaccionales y mercado de capitales. Su estrategia apunta a contribuir a la inversión, la producción y el crecimiento de la Argentina.