AOG Patagonia 2026 en Neuquén: Horacio Marín, entre los referentes de Vaca Muerta que dieron entrevistas a Diario RÍO NEGRO

La AOG Patagonia 2026 vivió este martes 20 de octubre su segunda jornada en Neuquén. En el stand de Diario RÍO NEGRO dieron entrevistas el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el CEO de Southern Energy, Rodolfo Freyre, y dirigentes políticos de Neuquén y Río Negro. Además, hablaron ejecutivos de la cadena de valor de Vaca Muerta: una multinacional de servicios petroleros, una operadora, una empresa de servicios para la perforación y la fractura, una refinería regional, empresas de transporte, equipos y estaciones de servicio.

La jornada estuvo marcada por la visita del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en su primer viaje a la región. Por la tarde se abrió el ciclo Encuentro con los CEOs en el Salón Tromen, con Chevron, TotalEnergies, Pan American Energy e YPF.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), reúne a cerca de 550 empresas en el Espacio Duam. Se puede recorrer hasta el jueves 22 de octubre, de 13 a 20.

Horacio Marín y Rodolfo Freyre, entre los destacados del segundo día en el stand de Diario RÍO NEGRO

El visitante más destacado de la jornada fue Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, la principal operadora de Vaca Muerta. En la entrevista repasó los principales proyectos de la petrolera y sus objetivos de producción y exportación a corto y mediano plazo. Anticipó que «Argentina va a generar más de 58.000 millones de dólares en exportaciones». También adelantó que las exportaciones del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) arrancarán en marzo de 2027. Por la tarde, Marín cerró el primer Encuentro con los CEOs en el Salón Tromen.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Emiliano Ortíz)

También pasó Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy, el consorcio que impulsa la exportación de gas natural licuado (GNL) desde el golfo San Matías, en Río Negro. Freyre repasó las obras y novedades de los proyectos que lidera el consorcio. El primero de sus dos buques de licuefacción, el Hilli Episeyo, se reacondiciona en Singapur antes de llegar a la costa rionegrina. El segundo se sumará a fines de 2028.

Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026.

Otro de los entrevistados fue Gonzalo Rodríguez, gerente de Ventas para el Cono Sur de Baker Hughes. Es una de las grandes compañías globales de tecnología y servicios para la industria energética, con fuerte presencia en Vaca Muerta.

Gonzalo Rodríguez, gerente de Ventas para el Cono Sur de Baker Hughes, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto Emiliano Ortíz)

Mariano Gaido y María Emilia Soria, entre los dirigentes políticos que pasaron por el stand

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, habló del crecimiento de la ciudad de la mano de Vaca Muerta. Aseguró que lo más importante es que ese crecimiento sea planificado, y por eso el municipio trabaja en un «plan de obras consolidado«. Destacó el nuevo Parque Industrial Neuquén, que en su primera etapa ya superó las 1.370 hectáreas inscriptas y ofrece beneficios impositivos a las empresas que se radiquen. También se refirió al Instituto Vaca Muerta, que este martes tuvo su presentación en el Salón Tromen.

Mariano Gaido, intendente de Neuquén, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Emiliano Ortíz)

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, también dio una entrevista en el stand. Destacó cómo la ciudad y sus parques industriales se conectan con Vaca Muerta, y aseguró que Roca «se viene preparando hace tiempo para este desarrollo exponencial» que vive Río Negro dentro del entramado energético regional.

También resaltó el segundo parque industrial de Roca, ya consolidado y con empresas que se radican allí. Según la intendenta, tiene una ubicación estratégica que se potenciará con el corredor de las arenas: una ruta alternativa por la barda norte que conectaría el sector norte de Roca con Añelo.

María Emilia Soria, intendenta de General Roca, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Emiliano Ortíz)

También dijo presente el legislador y presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura provincial, Facundo López. Destacó que las nuevas inversiones, como el oleoducto VMOS y los proyectos de GNL en el golfo San Matías, le permitirán a la provincia consolidarse como un hub de exportación de gas y petróleo.

Facundo López, legislador de Juntos Somos Río Negro, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Emiliano Ortíz)

Quintana Energy, TSB y NAO, entre las empresas de la cadena de valor de Vaca Muerta que pasaron por el stand

Juan Martín Gandolfo, COO de Quintana Energy, fue otro de los entrevistados. Quintana es una petrolera con larga trayectoria en exploración y producción, enfocada en yacimientos convencionales de Santa Cruz, Mendoza, Río Negro y Neuquén. Gandolfo habló de sus proyectos de almacenamiento de gas, que le permiten guardar el fluido y venderlo en los momentos de mayor precio. También contó cómo avanza el proyecto piloto con el que la compañía busca desarrollar Vaca Muerta.

Juan Martín Gandolfo, COO de Quintana Energy en el stand de Diario RÍO NEGRO.

Jeremías Acconci, gerente de Operaciones de TSB, fue otro de los entrevistados. TSB es una de las empresas de servicios de referencia en la Cuenca Neuquina: trabaja en perforación, fractura y producción, con una flota de más de mil vehículos, entre ellos más de 600 unidades pesadas. Este año sumó 40 camiones nuevos para acompañar el crecimiento de su operación en Vaca Muerta.

Jeremías Acconci, gerente de Operaciones de TSB, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026.

También pasó Rodrigo Arias, gerente de Nuevos Negocios de NAO (New American Oil). Es una refinería con base en Plaza Huincul que produce combustibles de nicho y tiene logística propia. Con el impulso de Vaca Muerta, la empresa alcanzó récords y proyecta expandirse a Chile.

Rodrigo Arias, gerente de Nuevos Negocios de NAO, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Emiliano Ortíz)

Patrick Souyris, socio gerente de Tecnodiesel SRL, también dio una entrevista en el stand. «La región nos obliga a comprometernos en gran parte con el segmento del gas y petróleo«, explicó, aunque la empresa neuquina también atiende otros sectores.

Patrick Souyris, socio gerente de Tecnodiesel SRL. (Foto: Emiliano Ortíz)

La firma nació como distribuidora histórica de motores Deutz entre los años 70 y 90. En la década de 2000 sumó el negocio de aire comprimido con Atlas Copco, y luego el de equipos de construcción. Desde 2009 es distribuidora de equipos de construcción Volvo.

También dialogaron con este medio Gonzalo Santander, CEO de Grupo Traslada, una empresa de movilidad corporativa; y Juan José Preciado, CEO del grupo Ricsa, una firma de agentes de bolsa que, entre sus servicios, ayuda a las pymes a conseguir financiamiento en bancos y en el mercado de capitales.

Alejandro Tondini, dueño de Serpi SRL, también pasó por el stand. La pyme neuquina arrancó como proveedora e instaladora de geomembranas, las láminas que se usan para impermeabilizar piletas de agua para la fractura hidráulica. Hoy además es representante y distribuidora de Sika Argentina y Maccaferri Argentina, con productos que complementan su trabajo para la industria del petróleo y el gas.

Completaron la lista Jorge Barahona, socio gerente de Grupo La Plaza, que opera estaciones de servicio y bases de YPF Agro en Río Negro; Juan Carlos Moratto, director de Vigilancia Online, una empresa neuquina de ingeniería en seguridad; y Sebastián Moreno, representante de Hoteles y Casinos del Río que destacó la feria por ser un puente para «afianzar la relación» con los clientes de la cadena hotelera.

Dónde está el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026

Diario RÍO NEGRO tiene su stand en el acceso al salón Tromen. Desde ahí hace entrevistas en vivo y cubre todo lo que pasa durante las cuatro jornadas.

En el stand también se pueden gestionar suscripciones. Durante la feria se entrega el suplemento especial Energía On.

La entrada a la AOG Patagonia es libre y gratuita, pero hay que acreditarse. El trámite se puede hacer antes en el sitio oficial de la exposición o directamente en el predio, con el documento de identidad.

AOG Patagonia 2026: reviví las entrevistas del segundo día en el stand de Diario RÍO NEGRO