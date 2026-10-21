Mendoza busca pisar fuerte en Vaca Muerta: “Un RIGI no convencional patea el tablero para buscar inversores”, aseguró Bandini

El subsecretario de Hidrocarburos de Mendoza, Manuel Sánchez Bandini, visitó el stand de Diario RÍO NEGRO y analizó la transformación energética de la provincia. Durante la entrevista, el funcionario repasó las metas operativas vinculadas con el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en el sur mendocino tras anunciar el RIGI junto a YPF, las sinergias con el sector privado, la optimización logística del transporte por tren y la expansión de la cartera minera.

Respecto al desarrollo hidrocarburífero, Sánchez Bandini subrayó la decisión política de la gestión provincial para revitalizar el no convencional en su territorio, un entusiasmo que ya se refleja formalmente en las proyecciones presupuestarias hacia 2027. En ese marco, destacó el esquema de trabajo conjunto cerrado con la petrolera de bandera: “Mendoza tiene junto a YPF un compromiso de RIGI para llevar un perforador de la actividad no convencional para comenzar con los trabajos en las áreas”, remarcó.

Segun detalló, los planes prevén unificar dos bloques —uno de exploración avanzada y otro de producción convencional— para reconvertirlos bajo el modelo no convencional, mientras el perforador ejecuta actualmente un paquete inicial de seis pozos. Para la provincia, la adopción de esta herramienta de incentivos resulta estratégica para la atracción de capitales: “Tener un RIGI no convencional patea el tablero y posiciona a Mendoza de otra manera para buscar inversores”, aseguró el subsecretario.

Sinergia privada, plazos y potencial de inversión

El proyecto oficial hace sinergia con las operaciones de Quintana Energy, compañía que ya dispone de un equipo en la zona financiado de forma conjunta. Según explicó el funcionario, “En conjunto, con el Estado, Quintana e YPF impulsamos esta decisión, que abre un horizonte de incorporación de reservas no convencionales muy fuerte”.

El plan global proyecta desembolsos por 4.500 millones de dólares y la perforación de 480 pozos. No obstante, frente a las ventanas de oportunidad fijadas por los precios internacionales y los plazos de vigencia del marco normativo, Sánchez Bandini enfatizó la necesidad de acelerar la ejecución operativa. A su criterio, la concreción del proyecto responde a “un Gobierno que leyó el mercado y a los privados, y buscó las maneras de que eso ocurra”. Por ello, remarcó que el tiempo es un factor determinante: en los próximos seis meses las perforaciones deben concretarse para consolidar la permanencia de los beneficios del régimen.

Ubicada en el extremo sur mendocino, la cuenca ofrece ventajas operativas consolidadas tras décadas de producción tradicional. “La zona no tiene fronteras; ofrece competitividad energética y ya tuvo operación convencional por décadas. Hay que fortalecer el proyecto Pata Mora, que con el no convencional logra otro impulso”, analizó el titular de Hidrocarburos. En ese sentido, ponderó que el ecosistema local cuenta con operatividad propia, infraestructura instalada y capacidad ociosa lista para ser aprovechada. “Mendoza tiene el potencial y los inversores ya quieren aprovecharlo. El mundo buscó otro Vaca Muerta y somos parte”, aseveró.

Logística ferroviaria y el enlace con la minería

En materia de costos operativos, la provincia busca aprovechar ventajas comparativas clave, como la descarga de arenas de fractura que YPF realiza en la localidad de Palmira. Sánchez Bandini remarcó que el objetivo central pasa por agilizar la cadena logística hacia Vaca Muerta y conectar esa infraestructura con el desarrollo minero en el sur provincial, a la altura de Bardas Blancas.

“Las provincias que puedan agilizar la cadena de costos a Vaca Muerta van a captar inversiones. Ya estamos mirando que no va a haber minería sin el tren; hoy el tren ya funciona y puede captar inversiones en RIGI mineros”, explicó. Asimismo, abordó el desafío del retorno de las formaciones ferroviarias: “El tren está teniendo problemas para llenarlo a la vuelta. Pasan 1.500 camiones de ida y vuelta hacia Buenos Aires por las arenas; el tren va a viabilizar esos gastos. Yo creo que la minería, con el estado de rutas que tenemos, no va a ocurrir si no trabajamos en esto rápidamente”.

Transformación de la matriz económica y auge minero

Por último, el subsecretario repasó el proceso de diversificación económica que atraviesa Mendoza frente a la declinación natural de sus yacimientos tradicionales. Si bien reconoció que la productividad del petróleo convencional ha bajado, remarcó que la industria se encuentra en plena transformación hacia un perfil energético integral que suma parques solares, ampliación de redes eléctricas y minería a gran escala.

En el plano minero, destacó la aprobación de un proyecto de explotación bajo el esquema RIGI por 810 millones de dólares, sumado a más de 200 proyectos de exploración aprobados y una cartera adicional de 20 iniciativas en proceso de evaluación. Para acompañar esta aceleración, la gestión provincial avanza en la estandarización de procesos, capacitación e incorporación de inteligencia artificial y esquemas de incentivos para elevar la eficiencia operativa. “Volvemos a posicionarnos como una provincia energética en plenitud”, concluyó Sánchez Bandini.