Gonzalo Lacunza: “Ya no hay remarcaciones especulativas ni aumentos ‘por las dudas’”

A menos de un año de su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei exhibe como uno de sus mayores logros de gestión el haber encauzado la inflación a la baja. A eso suma un estado de gracia en los mercados financieros, con una caída sostenida del riesgo país, que ya perforó la barrera simbólica de los 800 puntos básicos. El economista Gonzalo Lacunza dialogó con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva respecto a los resultados económicos del gobierno libertario.

PREGUNTA: ¿Qué lectura general hace del dato de inflación de octubre?

RESPUESTA: Nos sorprendió, esperábamos una inflación más cerca del 3%, en base a los relevamientos que íbamos haciendo, regulados, y la dinámica de cómo venía. Podemos concluir que es un buen dato. O sea, sorprendió positivamente. Se logró perforar la línea del 3% que hace un par de meses se veía lejano. Lo que sí hay que remarcar es que la inflación núcleo se ubicó por encima de la general, dio 2,9%. Te marca que lo que impulsó a la baja de la inflación fueron la categoría de los productos estacionales o regulados. Hay que ver qué tan sostenible es el 2,7%, creeríamos que se va a mantener en estos niveles para los dos meses que restan del año.

P: ¿Pese al incremento de combustibles?

R: Es uno de los ítems que volvería a ubicar los regulados por encima de lo que fue en octubre. Para noviembre nuestra proyección es muy similar al dato de octubre. El ancla nominal del tipo de cambio, con la regla del 2%, se vería un poco compensada con los aumentos de regulados, que estarían por encima de lo que fue en octubre. Noviembre podría dar un dato parecido a octubre, 2,7% o quizás apenas por debajo. Habrá que ver cómo siguen evolucionando, por ejemplo, los alimentos, que es uno de los componentes del IPC que más pesa y que en octubre dio 1,2%, siendo la categoría que menos aumentó.

P: Los alimentos crecieron bastante por debajo de la inflación en octubre, en lo que va el año, y en términos interanuales. Creo que es una muy buena noticia dentro de la buena noticia. ¿A qué atribuye esto?

R: Sí, es una buena noticia a futuro para los datos de pobreza, porque la canasta básica total y alimentaria depende mucho de cómo varían estos precios. Los alimentos tienen un componente estacional que es inestimable, que son frutas y verduras, pero se empezó a especular menos en cuanto a precios, y se hay comodidad manejándose en torno al 2-3%. Ya no hay remarcaciones especulativas, ya no hay aumentos “por las dudas”. Los agentes económicos creen en una desinflación y eso le baja bastante volatilidad a todos los precios. También hay un efecto consumo, las ventas en supermercados y en hipermercados, cayeron muchísimo en el año porque el ingreso disponible de los hogares cayó más del 15% entre noviembre 2023 y septiembre 2024. Si vos ves los datos, los hogares intentan seguir consumiendo los alimentos esenciales, como lácteos o algunos productos de panadería, y los que son menos esenciales, como gaseosas, caen drásticamente. Es una combinación de factores, pero creo que el más importante es que hay menos desconfianza en cuanto a lo que viene.

Es riesgoso seguir atrasando el tipo de cambio. Creíamos que con una inflación del 2% habría alivio en el frente cambiario, pero vuelven a insistir en lo mismo. Hay condiciones para intentar que la inflación baje con otro mecanismo

P: El presidente dijo que si se confirmara este dato de inflación durante dos meses más, la idea es reducir la tasa de crawl al 1% mensual. Primero, ¿considera que hay atraso cambiario?

R: Nadie sabe nunca cuál es el tipo de cambio equilibrio. Estamos parecidos al tipo de cambio real de noviembre del año pasado, pero las condiciones de la economía son otras. El Gobierno mostró 10 meses de equilibrio fiscal y de no financiar al Tesoro, así que el tipo de cambio de equilibrio debería ser más bajo al de noviembre 2023. Ahora, si vos le preguntás a cualquier agente si a $1.000 te compra o te vende dólares, casi todos te van a decir que compran, y en ese sentido no tenés un equilibrio, el Banco Central debería vender más de lo que compra y en algún momento eso se agota. Me atrevería a decir que este no es el equilibrio, que hay atraso.

P: ¿Está de acuerdo con reducir la tasa de crawl?

R: En política monetaria cualquier mensaje que sea poco claro juega en contra, y nadie entiende bien a qué se refiere el Gobierno con tasa de inflación mundial y con otras variables que menciona para justificar que van a bajar crawl al 1%. Esto seguramente va a ayudar más como ancla nominal en la inflación. Ahora un 2% de crawl con una inflación en torno al 2,5% deja de ser tan efectiva porque si se quiere te pone un piso. Pero tenés otros riesgos también, seguir atrasando el tipo de cambio. Cuando todos creíamos que llegar a una inflación del 2% te iba a dar un alivio en el frente cambiario, vuelven a insistir en lo mismo. Hay condiciones para intentar que la inflación baje con otro mecanismo.

PERFIL

Gonzalo Lacunza se graduó como licenciado en economía, por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Actualmente realiza la maestría en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Se desempeña como analista en la consultora Empiria, especializándose en el seguimiento de los precios de la economía y de variables reales, como nivel de actividad y empleo.