Pascualina caserita con un relleno ¡bomba! y en quince minutos

Lista de Ingredientes harina 000: 250 gr aceite oliva o girasol: 60 gr agua: 100 gr sal: c/n acelga cocida: 300 gr ricotta: 150 gr cebolla picada y salteada: 1 huevos: 2 queso parmigiano rallado: 50 gr nuez moscada y pimienta: a gusto

Preparación

Mezclar los ingredientes de la masa y amasar unos 5 minutos hasta que quede lisa. Es una masa súper fácil y muy linda de trabajar. Luego dividir en partes, hacer 6 bollitos y llevarlos a reposar en la heladera media hora tapados con un plástico o film.

Una vez pasado el tiempo de reposo, poner 3 bollitos uno encima de otro con harina entre si y estirar con palote para hacer la tapa. Repetir el mismo procedimiento para realizar la segunda tapa.

Mezclar los ingredientes del relleno en un bol (acelga, ricotta, cebolla, huevos, queso rallado, nuez moscada y pimienta). Poner una de las tapas en una asadera con aceite. Cubrir con el relleno. Poner la otra tapa, cerrar los bordes y luego hacer el repulgue. Pincelar con huevo.

Pinchar con tenedor y si bien las receta tradicional no lleva, a mi me gusta agregarle semillas de sésamo que le queda súper bien. Cocinar en horno precalentado a 180º C por 40 minutos. Listo, a disfrutar.

