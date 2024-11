Hugo Sánchez: “Con estabilidad y apertura, la fruta tiene una enorme oportunidad”

El libro “Buenos Frutos, memorias de medio siglo de la fruticultura argentina” acaba de ser publicado por Hugo Sánchez, histórico productor frutícola de la región, fundador de la empresa Expofrut. La obra se extiende a lo largo de 27 capítulos para repasar el recorrido familiar y productivo del empresario, desde sus inicios en la actividad frutícola, hasta los capítulos más recientes del grupo económico que supo crear a mediados de los años ’70. En vísperas de la presentación a realizarse este 14 de noviembre en General Roca, el autor dialogó con PULSO.

PREGUNTA: ¿Qué motiva el libro «Buenos Frutos»?

RESPUESTA: La intención es dejar una memoria a la familia y al público en general, que no conoce los detalles de lo que atravesamos en cincuenta años de actividad. Y sobre todo, que sirva a las nuevas generaciones para emprender y tomar riesgos.

P: ¿Cuál es el centro de la historia que relata el libro?

R: El núcleo es transmitir que la actividad privada tiene sus sacrificios, y que hay que tener mucha resiliencia. Que es necesaria la disciplina de la infantería prusiana, la audacia de la caballería napoleónica y la comisión del artillero inglés. O sea, el libro tiene más batallas perdidas que ganadas, y así precisamente es la actividad empresaria.

P: ¿Cómo se ve en retrospectiva la crisis de la fruticultura?

R: Hay muchas cosas que explicar. El Valle en los años ‘70 era prácticamente el único proveedor de manzanas, y en el continente europeo que estaba resurgiendo después de la guerra, no había una matriz productiva organizada. Hacían cola para comprarle la fruta a la Argentina. Luego vino el ‘73 en Chile, con el cambio al gobierno militar, la apertura de inversiones, de estabilidad económica, y Chile se convirtió en un gran competidor que nos sacó mercado. Después el surgimiento de Sudáfrica como proveedor también de peras y manzanas, con la ventaja estratégica de estar a solo 11 o 12 días en Europa. También el emergente de Europa mismo, con Bélgica y Holanda, con sus 12.000 hectáreas en producción, que les permite tener pera todo el año.

Los compradores de nuestra fruta pagan impuesto a los combustibles, ingresos brutos o impuesto al cheque. Es una cadena de impuestos encubiertos que el Estado no devuelve, y siempre por un problema fiscal.

P: La respuesta de la política económica argentina a esa dinámica, fue muy pobre…

R: Frente a eso, el mantra argentino de cerrar las importaciones, de no hacer acuerdos de libre comercio. A problemas como el atraso del tipo de cambio hay que sumar la falta de devolución de los impuestos encubiertos. Cuando exportamos, estamos exportando impuestos, y hay una regla en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece que ningún país debe pagar impuestos a otro país. Los compradores de nuestra fruta pagan impuesto a los combustibles, ingresos brutos o impuesto al cheque. Es una cadena de impuestos encubiertos que el Estado no devuelve, y siempre por un problema fiscal.

P: Además hay que agregar el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania…

R: Cuando en agosto de 2014 Rusia invadió Crimea, Europa y occidente declararon el boicot, y el rublo saltó por los aires. Pero los salarios en Rusia no aumentaron más en 15 años, siguen estando al mismo valor que en 2014. Nosotros le vendíamos 160.000 toneladas de pera a Rusia y hoy enviamos 48.000 toneladas.

P: ¿Cuál cree que fue la mejor época de la fruta en medio Siglo?

R: Creo que nunca en el Alto Valle hubo tantas inversiones en un lapso tan corto, como en los años ‘90. La modernización de los empaques, o la modernización e introducción de nuevas variedades, fue espectacular en los ‘90. Y como esto tiene un tiempo de maduración de 5, 6, 7 años, logramos el récord de exportaciones y de producción en el 2005. Las estadísticas de Puerto San Antonio señalan que en el 2005 exportamos más de 500 mil toneladas.

Los inversores actúan por expectativas. Si la expectativa es que vamos a un escenario de estabilidad, con apertura a los mercados internacionales, de libre comercio, hay lugar para ser optimistas.

P: La tendencia desde hace algunos años es que la tierra productiva se urbaniza ¿Se puede aumentar el volumen de producción con menos superficie?

R: Claro que sí, tenemos tierras disponibles en toda la región, fuera de los centros urbanos, como para desarrollar, y disponibilidad de agua y todas las ventajas comparativas que tenemos, son formidables. El Valle Medio está prácticamente subutilizado en fruticultura porque no hay rentabilidad. Cuando haya rentabilidad, se saca la plata del plazo fijo y se pone a producir. El capital es muy sonso, donde ve perspectiva, ahí está. Pero por supuesto que si no hay perspectiva, no va a suceder el cambio. Tiene que haber una política nacional para las economías regionales como la fruticultura. En algún momento deberá existir eso. Europa lo hizo con muy buena efectividad. Subsidió de alguna forma al sector agrícola para que no emigraran a las ciudades. Y lo lograron. El sur de Italia es un claro ejemplo, una región que atrasado y sin inversiones. Y de un año para el otro, cambiaron las condiciones, desembarcaron los subsidios, y les dieron créditos para implantar.

P: ¿Es optimista sobre el futuro?

R: Tenemos ventajas comparativas formidables. Contamos con agua en el suelo a solo 12 metros. Podemos defender heladas. Países competidores como Italia, Alemania, Sudáfrica o Chile, no tienen agua en su suelo para protegerse contra heladas. Es increíble la disponibilidad de agua, la que tiramos al mar. Nos envidian en todos el mundo. Y los inversores actúan por expectativas. Si la expectativa es que vamos a un escenario de estabilidad, con apertura a los mercados internacionales, de libre comercio, hay lugar para ser optimistas. Hay trabajos que estiman que en 2030, Asia tendrá un déficit del 70% de productos alimenticios por su gran crecimiento. Hay una enorme oportunidad que debe ser acompañada por políticas acordes de parte del Estado nacional.

«Buenos Frutos» en General Roca y en Buenos Aires

El libro “Buenos frutos, memorias de medio siglo de la fruticultura argentina”, de Hugo Sánchez se presentará este jueves 14 de noviembre a las 18:30 Hs. en el Concejo Deliberante de General Roca (Villegas y Avenida Roca).

La obra también será presentada en el Palacio Hirsch de Buenos Aires, el viernes 29 de noviembre a las 19 Hs. con la presencia de Domingo Cavallo, Miguel Pichetto, la conducción de Teté Coustarot y la moderación periodística de Claudio Savoia.