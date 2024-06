La recaudación aumentó 320,9% en mayo y creció en termino reales, alimentada por Ganancias

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que la recaudación de los Recursos Tributarios alcanzó $13.379.446 millones en mayo, con una crecimiento interanual de 320,9%. Cabe recordar que la inflación de abril interanual fue 289,4%, lo que implica un incremento real de los ingresos, pese a que aún no se conoce el IPC de mayo.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 3.097.296 millones y tuvo una variación interanual de 204,2%. El IVA Impositivo aumentó 220,7%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 189,1%.

Según se señaló desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , «luego de 8 meses consecutivos de caída real interanual, en el mes de mayo de 2024 la recaudación tributaria nacional habría subido un 10% real interanual«. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la suba sería del 8%.

«La recaudación que más habría aumentado en términos reales sería impuesto PAIS con 251,4%, seguida por Ganancias con 80% y en tercer lugar los derechos de exportación con 11%», explica el informe.

Recaudación de mayo: la impresionante suba del 585,8% de Ganancias

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual positiva de 585,8%, recaudando $ 5.511.952 millones. Este resultado está vinculado al vencimiento del saldo de Declaración Jurada del período fiscal 2023 de las Sociedades con cierre diciembre, que es el más importante del año, y se caracterizó por el buen desempeño de la Actividad Financiera.

Afectaron negativamente la variación interanual: El Impuesto Cedular para relación de dependencia y jubilados. El cambio de esquema de percepciones aplicado a las operaciones de moneda extranjera. La disminución de la demanda de moneda extranjera para atesoramiento y viajes y gastos en el exterior.

En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $ 638.994 millones, con un incremento interanual de 187,0%. Incidió positivamente un día hábil más de recaudación en relación al año anterior.

Atenuó la variación interanual la prórroga del último vencimiento del mes hacia el 31/05/24 (que corresponde a las operaciones realizadas entre el 16 al 22 de mayo 2024), por lo que los ingresos pendientes del mismo se acreditarán en el mes siguiente.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 234,8%, alcanzando $2.209.300 millones. El incremento de la recaudación se debe principalmente al aumento de la remuneración bruta promedio.

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 751.208 millones y una variación interanual de 323,4%. Incidieron positivamente: la suba del tipo de cambio; dos días hábiles más de recaudación en relación al año anterior.

Atenuó la variación interanual la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojero y cerealero respecto del año anterior.

Fuente: Noticias Argentinas