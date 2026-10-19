Las exportaciones alcanzaron un récord de U$S 10.036 millones en septiembre 2026: se triplicó el superávit comercial

Pese al abultado ingreso de dólares comerciales y a los múltiples anuncios de inversiones, el mercado sigue ponderando en mayor medida la incertidumbre política y el impacto de la situación internacional, lo cual disparó el riesgo país y condiciona próximas decisiones del Gobierno en materia económica.

Con el indicador soberano en el valor más alto en un año, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este lunes que “el plan es exitoso y no habrá cambios”, aunque admitió que el crecimiento “no es homogéneo”, ni “tiene la velocidad deseada”.

Entre los puntos a favor del plan económico hay que anotar el creciente superávit de la balanza comercial.

El INDEC informó que el saldo entre exportaciones e importaciones en septiembre fue positivo en U$S 2.976 millones, casi tres veces superior al que se había registrado en el mismo mes del año pasado.

Las ventas al exterior alcanzaron el récord de U$S 10.036 millones, con un alza interanual de 23,5%, impulsadas por el sector energético y una mejora en los precios. En tanto, las importaciones cayeron 1,8% y se ubicaron en U$S 7.060 millones.

De esta forma, entre enero y septiembre la balanza comercial alcanzó un superávit de U$S 21.198 millones, 3,5 veces más que en el mismo período de 2025.

Este ingreso de dólares es uno de los factores que le permitió al Gobierno acumular reservas y mantener estable el tipo de cambio.

El salto exportador de septiembre de 23,5% basado en el sector energético, se explica por una mejora de 16,4% en los precios (aumento del petróleo) y un alza de 6% en las cantidades.

Las ventas al exterior de combustibles y energía alcanzaron U$S 1.781 millones, lo que representa un alza de casi 90%, producto de un aumento de precios y cantidades de 33,4% y 39,8%, respectivamente.

Este crecimiento estuvo impulsado, en orden de importancia, por mayores ventas de petróleo crudo, carburantes, gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica, precisó el INDEC.

Por su parte, los despachos de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) treparon a U$S 3.495 millones y subieron 16,8%, a partir de un alza de 12,9% en los precios y 3,7% en las cantidades.

En tanto, las ventas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aumentaron 17,5%, con incremento combinado de 12,2% en precios y 4,8% en cantidades.

A su vez, los productos primarios sumaron U$S 2.225 millones y mejoraron 9,2%, avance explicado por el incremento de 13,9% en los precios ya que las cantidades se redujeron 3,4%.

Respecto de los U$S 7.060 millones de importaciones, el Indec indicó que la baja de 1,8% es producto de una disminución de 11,2% en volumen, compensada por un alza de 10,4% en los precios.

Aquí también tuvo incidencia el rubro energético, donde los precios aumentaron 34,1% (el gas que se compró para la generación eléctrica) y las cantidades cayeron 29,4%.

Por otro lado, la compra de bienes intermedios creció 11,9% por aumento de precios (15,7%), mientras que las cantidades descendieron 3,2%. Aquí se apunta gran parte de los insumos para la producción.

También cayó la compra de bienes de capital, un 16% en cantidades, y las de bienes de consumo 8,5%.

El resultado de septiembre valida las proyecciones que señalan que el saldo comercial de la Argentina en 2026 puede ser favorable en U$S 30.000 millones.

Más RIGI

En paralelo a este abultado ingreso de dólares, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de dos nuevos proyectos RIGI para iniciativas vinculadas a Vaca Muerta, por U$S 3.200 millones. Asimismo, se formalizó mediante la publicación en el Boletín Oficial la autorización para el megaproyecto, Bajo del Choique-La Invernada en Neuquén, que contempla una inversión por más de U$S 12.000 millones.

Pero esta andanada de dólares que la Argentina ya comienza a recibir no termina de calmar a los mercados financieros, que siguen sopesando en mayor medida los problemas de la microeconomía.

Además, la situación internacional continuó desmejorando, ya que la tasa de interés en Estados Unidos no da indicios de ceder y se mantiene en 5,2%. Más aún cuando el barril de Brent volvió a la zona de U$S 110, producto de una mayor tensión en Medio Oriente.

Por tanto, los inversores profundizan la postura de refugiarse en activos de mejor calidad, lo cual impacta en los mercados emergentes como la Argentina.

Al desprenderse de los bonos nacionales, el riesgo país no cede en su escalada y este lunes cerró en 675 puntos, el más alto en un año. Para encontrar un valor mayor hay que ir hasta el 24 de octubre de 2025, el viernes previo a las elecciones legislativas, cuando había subido a 1.081 unidades. Tras el triunfo del oficialismo, el lunes 27 se desplomó a 652 puntos.

Pero el aumento en esta ocasión también está vinculado a la decisión del Gobierno nacional de mantener su plan económico sin cambios, además de no ofrecer claridad acerca de cómo se cumplirá con los pagos de deuda, dado que la plaza internacional permanecerá cerrada para la colocación de deuda.

Nueva compra del BCRA

En este contexto, el Banco Central compró hoy U$S 18 millones y en el mes acumuló U$S 1.000 millones. Las reservas llegaron a U$S 50.152 millones.

El tipo de cambio oficial tuvo una leve suba a $ 1.490 para la compra y $ 1.540 para la venta, mientras que el mayorista subió a $ 1.515 y $ 1.524 para ambas puntas.