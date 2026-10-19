Riesgo país hoy: llega a 675 puntos y así se mueven los bonos, las acciones y el dólar

Los ADRs argentinos retrocedían hasta 3,9% en la Bolsa de Nueva York mientras el riesgo país tocaba su máximo en un año.(Foto: gentileza)

El riesgo país arrancó la semana en alza y llegó a 675 puntos básicos, con una suba de 4,2% respecto del cierre anterior. Es el máximo valor del año y el nivel más alto desde fines de octubre de 2025, cuando el indicador venía en baja tras las elecciones legislativas.

Según los datos de Rava Bursátil al mediodía, el índice había abierto en 648 puntos y escaló 27 unidades en la primera parte de la rueda. El indicador mide la sobretasa que paga la Argentina para endeudarse por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos: cuanto más alto, más caro le resulta al país, a las provincias y a las empresas salir a buscar dólares en el mercado internacional.

Riesgo país 675 puntos +4,20% (+27 puntos) Lunes 19/10, 12:09 (intradiario) Anterior 648

Apertura 648

Máximo 675

Mínimo 648 1M 3M 6M En 2026 1 año 300 400 500 600 700 800 1 ene 16 mar 27 may 6 ago 19 oct Fuente: Rava Bursátil. Cierre diario, en puntos básicos. El dato de hoy es provisorio hasta el cierre.

Bonos y acciones argentinas: cómo operan los ADRs en Wall Street y los títulos en dólares

La suba del riesgo país llegó con una jornada en rojo para los activos argentinos. En Nueva York, los ADRs retrocedían en bloque: Edenor caía 3,9%, YPF 2,7%, Galicia y BBVA 2,4% cada uno, Supervielle 2,1% y Tenaris 2%.

En la plaza local, el Merval medido en dólares bajaba 0,7%. Entre las acciones del panel líder, las peores eran Edenor (-3,6%), YPF (-2%), BBVA y Cresud (-1,9%), mientras que solo BYMA (+0,8%), Aluar (+0,4%) y Grupo Valores (+0,2%) lograban subir.

Los bonos soberanos en dólares también operaban mayormente en baja. Entre los Bonares, el AL29 y el AE38 cedían 1% y el AL41 0,9%; entre los Globales, el GD29, el GD41 y el GD46 perdían 0,6%, y solo el GD30 subía 0,4%.

Dólar hoy y la agenda económica que sigue el mercado esta semana

En el mercado cambiario, el dólar oficial subía $5 y se vendía a $1540 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue operaba a $1555 para la venta.

Los inversores seguirán esta tarde la difusión del Intercambio Comercial Argentino (ICA) de septiembre, que publica el INDEC, y el miércoles el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de agosto.