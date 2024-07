María Migliore: “La educación formal es la llave de la reinserción laboral”

Desde su rol actual de Directora de Integración Socioproductiva de Fundar, la ex ministra de desarrollo social de CABA María Migliore, dialogó con PULSO en relación a los planes sociales, su valor como herramienta, los prejuicios en torno a los beneficiarios, y el papel fundamental de la educación a largo plazo.

P: ¿Cuál es su valoración respecto de los planes sociales como herramienta?

R: Lo primero es hacer un doble clic en ‘qué tipo de planes sociales’. Una cosa son programas por hijos como la AUH y otra cosa son los que se llaman planes de empleo, como el Potenciar Trabajo. En términos de contención, creo que han cumplido un objetivo en momentos críticos del país. En términos de transformación, definitivamente no son las mejores herramientas y el desafío que tenemos es analizarlos para pensar cómo crear herramientas que además de acompañar, transformen. Y por transformen digo, empoderen a las personas para estar en mejores condiciones de acceder al mercado de trabajo.

P: ¿Que opina del Potenciar Trabajo puntualmente?

R: El Potenciar Trabajo es un programa que se crea en el 2020 con el objetivo de contribuir a la mejora de la empleabilidad, promover la inclusión de las personas que están en situación de vulnerabilidad social y sobre todo económica. Si lo mirás por los resultados del programa en términos de mejora de capacidades, no es el mejor programa. Si lo mirás en términos de que es un programa de complemento de ingreso, trabajando de manera informal, cumple un rol de contención.

P: La idea sería que la contraprestación del plan sea acceder a la educación…

R: Al sistema formal educativo. Puede ser incluso una capacitación. Pero sobre todo la variable que más explica la mejora de oportunidades según los datos oficiales, es el secundario completo. Con lo cual, nos parece que ahí hay una llave, y es poner el foco en la terminalidad educativa, sobre todo en población joven de entre 18, 30 años, donde una trayectoria laboral puede transformarse para el mediano plazo.

Si Argentina no crece no va a haber puestos de trabajo formales disponibles. En la coyuntura de hoy es muy difícil cuando tenemos números que nos muestran que lo que está creciendo es el desempleo. No obstante a largo plazo, la educación es la variable que más influye.

P: ¿A qué atribuye los prejuicios construidos alrededor del beneficiario promedio de un plan?

R: Hay una superficialidad en la discusión pública. Cuando se construyen esos mitos, se habla desde lugares ideológicos y no desde la realidad, lo cual genera un problema enorme porque se termina estigmatizando y promoviendo herramientas que no son reales. El prejuicio más fuerte es que los beneficiarios no tienen cultura del trabajo. Cuando vos les preguntás a las personas, más del 90% te dice que a ellos les parece muy importante poder cumplir con su horario de trabajo y con los acuerdos que tienen establecidos. Otro mito dice que con un plan les alcanza para vivir. Cuando vos mirás en detalle, más de la mitad de los beneficiarios del programa tienen otro trabajo, con lo cual no solamente no les alcanza para vivir, sino que trabajan y en malas condiciones, con más de un trabajo, y además siguen estando bajo la línea pobreza. Con lo cual ahí hay mucho por mirar con lupa, por entender y repensar.

P: ¿Cómo se logra avanzar en la inserción laboral formal?

R: Primero hay que decir que la condición necesaria es que Argentina crezca. Si Argentina no crece no va a haber puestos de trabajo formales disponibles. Con lo cual, en la coyuntura de hoy es muy difícil cuando tenemos números que nos muestran que lo que está creciendo es el desempleo. Siempre poner esto en perspectiva, tiene que reactivarse el mercado, tiene que ordenarse la economía, Argentina tiene que crecer. Pero cuando se piensa en algún rediseño de la asistencia social, para mí lo más importante tiene que ver con la necesidad de focalizarse en la educación. Al analizar los factores de influencia para obtener un empleo formal, la educación es la variable que más influye, Los programas tienen que ser rediseñados, dado que las condicionalidades educativas son mucho más potentes a la hora de mejorar las oportunidades de las personas para poder acceder a un trabajo formal.

Perfil

María Migliore es licenciada en Ciencias Políticas (UCA) y egresada del Programa de Liderazgo y Análisis Político de CIAS.

Fue gerente general del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre 2016 y 2019 y se desempeñó como ministra de desarrollo social de la CABA entre diciembre de 2019 y agosto de 2023.

En la actualidad es Directora de Integración Socioproductiva en Fundar.