Tras la cautelar de ATE, en Neuquén llueven amparos de gremios que piden ser excluidos del Impuesto a las Ganancias

Los sindicatos que nuclean a trabajadores estatales en Neuquén trazaron una estrategia: ir a la Justicia para frenar la aplicación del Impuesto a las Ganancias. Ayer ATE obtuvo un fallo favorable de la jueza María Victoria Bacci que hizo lugar a la medida cautelar. Esto significa una suspensión temporaria de la apliación de la ley, hasta tanto se trate la inconstitucionalidad. De inmediato llegaron acciones de amparo de ATEN (docencia), Siprosapune (profesionales de la salud) y ANEL (personal de la Legislatura).

Los argumentos en general son los mismos: la ley que rige en la provincia es la 3378 que estableció que parte del salario queda excluido el cálculo del Impuesto a las Ganancias. Solicitan que no se aplique el artículo 81 de la ley nacional 27.743.

«El Estado nacional no tiene competencia para determinar que normas provinciales no tengan valor o no deban aplicarse, sin que exista una declaración judicial competente en ese sentido», afirma, por ejemplo, la presentación que hizo ATEN.

En la misma línea va la de Siprosapune que pide que se garantice la vigencia de la norma provincial.

Ambos amparos están en el escritorio de Bacci. En el caso de ANEL la acción fue a parar al juzgado de Familia 5.

En cuanto a empleados y empleadas judiciales, el sindicato Sejun presentó un reclamo administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia para evitar la aplicación de la retención salarial. Anticiparon que la semana próxima interpondrán un amparo específico que incluirá además al personal jubilado. En un comunicado sostuvieron que «la presentación de ATE hace referencia a legislación de sus respectivos convenios colectivos», por lo que no están alcanzados.

En el caso del gremio conducido por Carlos Quintriqueo, la fiscalía de Estado (que representa los intereses de la provincia) avaló el reclamo.