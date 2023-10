Massa, tras la activación del swap con China: permitirá «fortalecer reservas y acelerar pago de importaciones»

El ministro de Economía, Sergio Massa, calificó hoy a la activación del segundo tramo del “swap” con China como una “enorme noticia para el fortalecimiento de las reservas argentinas”, que permitirá tener una mayor “capacidad de intervención en el mercado” y “acelerar” el pago de importaciones de las pymes.

“Es una enorme noticia para el fortalecimiento de las reservas argentinas para, de alguna manera, acelerar todo lo que es el pago de importaciones pymes y también para tener capacidad de intervención en el mercado”, destacó Massa esta mañana en diálogo con Radio 10.

El Banco Central (BCRA) y el Banco del Pueblo de China confirmaron hoy la activación de un segundo tramo del swap de moneda, por 47.000 millones de RMB, equivalentes a US$ 6.500 millones, que pueden ser “aplicados a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina”, indicó el organismo monetario argentino a través de un comunicado.

Massa ratificó el pago del vencimientos del FMI

El swap –destacó Massa- “permite además que nadie dude respecto de la capacidad de pago de los vencimientos de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en los próximos dos meses”.

En ese sentido, reafirmó que “la semana que viene” el país va a proceder a “precancelar los vencimientos del FMI para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema”, los cuales están estipulados en US$ 2.600 millones.

El calendario preveía tres vencimientos: el 6 de octubre por US$ 1.280 millones, el 12 de octubre por otros US$ 640 millones y un tercero por US$ 673 millones el último día hábil del mes.

“Pero sobre todas las cosas, en un momento en el que la economía argentina cruzó el año de la peor sequía de su historia, (el swap) nos da la tranquilidad de tener una garantía para que no tengamos presión sobre los dólares financieros, para que tengamos tranquilidad en reservas y para que aquellos que tienen actividad económica cruzada por importaciones tengan la posibilidad de acelerar esos pagos de importaciones”, aseveró el ministro.

Massa, el swap con China y un mensaje para Milei

En ese sentido, respecto de las importaciones, Massa anticipó que “a partir del día de hoy” comenzará “un trabajo de Aduana, Secretaría de Comercio y el Banco Central” para “acelerar” las mismas, facilitando así los procesos productivos.

El acuerdo con China –valoró- es una “gran noticia que tranquiliza mucho y nos da mucha capacidad de maniobra”.

En ese marco, apuntó contra la “falta de mirada y de cuidado y de cuidado alrededor del ahorro de los argentinos por parte de algunos candidatos”, en alusión a las declaraciones realizadas por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.