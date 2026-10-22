Riesgo país hoy: alcanzó los 707 puntos al ritmo de Wall Street y el petróleo

Los mercados internacionales siguen de cerca los balances de las tecnológicas y el precio del petróleo. (Foto: gentileza)

El riesgo país argentino sube este jueves 33 unidades y se ubica en los 707 puntos básicos. El movimiento acompaña una jornada de reacomodamiento en los mercados globales, pendientes de los resultados de las grandes tecnológicas en Wall Street y del precio del petróleo.

Según los datos de Rava Bursátil al mediodía, el indicador que elabora JP Morgan abrió en 674 puntos, el mismo valor del cierre del miércoles, y alcanzó los 707 durante la mañana. El martes ya había tocado los 710 puntos durante la rueda, aunque terminó en 672.

Riesgo paísIntradiario 707 puntos +4,90% (+33 puntos) Jueves 22/10, 12:39 Anterior 674

Apertura 674

Máximo 707

Mínimo 674 1M 3M 6M En 2026 1 año 300 400 500 600 700 800 1 ene 16 mar 28 may 11 ago 22 oct Fuente: Rava Bursátil. Cierre diario, en puntos básicos. El dato de hoy es intradiario y provisorio hasta el cierre.

Bonos en dólares: subas de más de 20% en el año pese al ajuste de la jornada

Los bonos soberanos en dólares operan con movimientos acotados en el mercado local, de entre 0% y 0,8%, con el GD35D sin cambios. En el acumulado del año, el balance es claramente positivo: el AL29D gana 26,6%, el AL30D 22,3% y el GD30D 20,1%.

En pesos, la mayoría de los títulos sube: el AL30 avanza 0,3% y el AL29 y el GD30, 0,1%, con ganancias anuales de entre 25% y 32%.

Acciones argentinas: YPF acumula 48% en el año y Ternium lidera el mes

En la bolsa porteña, el Merval se ubica en 96.949 puntos, con un retroceso de 2,6% en la jornada. Aluar e IRSA avanzan 0,7% cada una.

Más allá del día, varias empresas muestran buenos números: YPF acumula una suba de 48% en el año, Telecom gana 16,7% y Ternium 12,4%. En lo que va de octubre, Ternium sube 12,9%, mientras que Loma Negra y Telecom avanzan 3,5%.

Wall Street y el petróleo: qué mueve hoy al riesgo país

En Nueva York, los índices operan con bajas tras los balances de Tesla y Meta, con el Nasdaq como el más afectado. El Brent sube más de 3% y se acerca a US$112 por barril, por las tensiones en Medio Oriente.

En el plano local, el INDEC informó que la actividad creció 0,1% mensual en agosto, mientras que los salarios formales del sector privado aumentaron 1,2% real en el mes.