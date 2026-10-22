Dólar oficial hoy jueves 22 de octubre 2026: qué valores fija el Banco Nación y cómo se posiciona el mercado

Dólar hoy jueves 22 de octubre 2026: en el umbral del cierre semanal, la plaza financiera confirma un escenario de previsibilidad cambiaria que despeja la volatilidad en ventanillas bancarias, permitiendo ordenar las previsiones de la economía real.

Con una demanda minorista abastecida con normalidad y una autoridad monetaria que sostiene el control sobre el comercio exterior, los mostradores oficiales operan con cotizaciones firmes, ofreciendo certidumbre tanto a las familias como a las pequeñas y medianas empresas al momento de planificar sus compromisos.

Jueves 22 de octubre 2026: cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación

En las sucursales bancarias y en la plataforma web del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este jueves 22 de octubre 2026 a $1.500 para la compra y a $1.550 para la venta, en tanto que el promedio de bancos comerciales fiscalizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una franja de $1.490 para la compra y $1.550 para la venta.

Jueves 22 de octubre 2026

A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado para la toma de decisiones:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y lectura operativa Dólar oficial (Banco Nación) $1.500,00 $1.550,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.490,00 $1.550,00 Pizarras bancarias del sistema privado Dólar mayorista (BCRA) — $1.528,00 Canal exclusivo para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.015,00 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.550,00 $1.570,00 Plaza informal en franja de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) – $1.553,38 Operatoria bursátil mediante títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) – $1.647,89 Transferencia y arbitraje de activos al exterior Euro oficial $1.686,00 $1.784,00 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

Jueves de octubre 2026: comportamiento en la Patagonia del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Jueves 22 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.490,00 $1.560,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Brecha cambiaria jueves 22 de octubre 2026: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

El factor predominante, en la plaza cambiaria formal, sigue siendo la reducida distancia entre el dólar oficial minorista y el dólar blue.

Con la cotización vendedora del billete paralelo ubicada en $1.570, el diferencial frente a la ventanilla del Banco Nación se sostiene en un margen estrecho, de 20 pesos, que desalienta maniobras especulativas fuera del sistema formal y colabora activamente con la estabilidad de los precios mayoristas.

En idéntico sentido, la cotización del dólar MEP, asentada en $1.553 para la venta, opera prácticamente a la par del mostrador bancario tradicional, ofreciendo una alternativa transparente, legal y líquida para la dolarización corporativa y familiar sin afectar las reservas líquidas del sistema financiero.