Diego Santilli aseguró que Javier Milei ganará en 2027 «con o sin PASO» y que la reforma electoral «va a salir»

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza la negociación con los gobernadores para eliminar las PASO. (Foto: Clarín Fotografía)

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que «con o sin PASO, Milei va a ganar» las elecciones de 2027. El funcionario ratificó que el Gobierno insistirá con la reforma electoral, aunque el oficialismo todavía no tiene asegurados los votos en el Senado para eliminar o suspender las primarias.

«La reforma electoral va a salir, porque los gobernadores ven lo que les pide la sociedad», anticipó Santilli, en una entrevista de LN+. Para respaldar su pronóstico, recordó que se había dicho que Milei no podría gobernar en minoría ni aprobar la Ley Bases o la reforma laboral, y que «finalmente salieron todas».

«Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos», afirmó también el jefe de Gabinete, aunque admitió que el Presidente tiene que consolidar su fortaleza de cara a 2027.

Por qué el Gobierno quiere eliminar las PASO: costos, boleta única y menos elecciones

Santilli explicó que la propuesta de la Casa Rosada apunta a cambiar el sistema electoral en su conjunto. «La reforma electoral no es para eliminar las PASO, es para los ciudadanos, que no quieren ir a votar seis veces en un año», sostuvo, y afirmó que las primarias cuestan 200 millones de dólares.

También recordó que Milei prometió desde antes de asumir eliminar las PASO e implementar la boleta única en papel, y que esa segunda parte ya la cumplió. Desde que asumió la Jefatura de Gabinete en julio, tras la salida de Manuel Adorni, Santilli encabeza la negociación con los gobernadores por una reforma para la que el oficialismo, según publicó La Nación, todavía no reúne los votos en el Senado.

Para describir el cambio que propone el oficialismo, el jefe de Gabinete recurrió a una comparación entre autos: «En la Argentina utilizábamos un Fiat 600 todo roto, hoy estamos proponiendo un modelo que es un Tesla, que vuela».

Santilli apuntó contra el peronismo y dijo que a Kicillof «le quedó grande» la provincia de Buenos Aires

El jefe de Gabinete se refirió a las imágenes de Sergio Massa junto a Cristina Kirchner y a los actos del peronismo por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre. «Se muestran separados, van a terminar juntos», afirmó, y descartó que esos sectores compitan divididos en 2027.

Santilli calificó al peronismo como «el tren fantasma» y rechazó la posibilidad de volver al pasado. «Los argentinos no están discutiendo si los delincuentes son víctimas sociales», expresó.

También respondió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que había dicho que ningún desafío le queda grande al peronismo. «Le quedó grande la Provincia a Kicillof», retrucó Santilli, que afirmó que en territorio bonaerense la inseguridad es moneda corriente y cuestionó que la provincia no haya adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).