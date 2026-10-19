Retiro voluntario para 20.000 estatales: hasta 25 sueldos, pero sin volver al Estado por ocho años

El ministro Federico Sturzenegger estimó que unos 20.000 empleados nacionales están en condiciones de adherir al retiro voluntario. (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional aprobó un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada, según el Decreto 1203/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Quienes adhieran podrán cobrar hasta 25 sueldos, pero no podrán volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá prorrogarla una sola vez, por hasta 30 días corridos.

Sturzenegger presentó la medida en X, donde estimó que unos 20.000 empleados están en condiciones de adherir si así lo desean. «Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos», escribió el ministro.

Los cargos de quienes se vayan serán eliminados del presupuesto, y el anexo aclara que esas bajas no podrán usarse para justificar el ingreso de personal nuevo.

Quiénes pueden adherir al retiro voluntario de la Administración Pública Nacional y quiénes quedan excluidos

El régimen alcanza a los agentes de planta permanente de la Ley 25.164 y a los contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan afuera las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, los organismos artísticos nacionales, los docentes y quienes trabajan en el exterior.

El Decreto 1023/26 con firma de @JMilei, @diegosantilli y quien escribe, lanza un retiro voluntario para empleados de la administración pública (unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean). Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente). Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos. VLLC! — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 19, 2026

Tampoco podrán adherir quienes tengan un sumario abierto que pueda terminar en cesantía, un juicio o reclamo laboral contra el Estado del que no desistan, o hayan iniciado el trámite jubilatorio o ya cumplan los requisitos para jubilarse.

Los delegados gremiales que quieran irse deberán renunciar a su mandato, aunque esa renuncia solo tendrá efecto si el retiro es aceptado.

Cuánto se cobra con el retiro voluntario: los tres grupos según edad, aportes y antigüedad

El monto depende del grupo en el que quede cada agente, y la edad que cuenta es la que tenga al 31 de octubre de 2026. La base de cálculo es el sueldo bruto mensual normal y habitual, sin conceptos extraordinarios.

Cada año de antigüedad en planta suma un sueldo, y las fracciones de más de tres meses cuentan como año completo. Así, un agente de 45 años con 12 años en planta cobraría 16 sueldos (12 más 4 adicionales), y uno con 22 años de antigüedad llegaría al máximo de 25 (20 más 5).

Cómo se paga: tope de 20 millones por cuota

Si la gratificación no supera los 20 millones de pesos, se cobra en un único pago. Si los supera, se divide en cuotas mensuales de 20 millones, con un máximo de tres cuotas y el saldo en la última.

Retiro voluntario: cuánto cobra cada grupo 36 meses al 60% Grupo 1. Mujeres desde 58 y hombres desde 63, sin aportes para jubilarse. Cobran el 60% del sueldo hasta jubilarse, o hasta 18 sueldos en un pago. 23 sueldos Grupo 2. Mujeres de 58 a 64 y hombres de 63 a 64, con 30 años de aportes. Un sueldo por año, hasta 18, más 5 extra. 25 sueldos Grupo 3. Mujeres hasta 57 y hombres hasta 62. Un sueldo por año, hasta 20, más 4 o 5 extra según la antigüedad.

Por ejemplo, con un sueldo bruto de 1.500.000 pesos, una gratificación de 16 sueldos suma 24 millones y se cobraría en dos pagos, de 20 millones y de 4 millones.

Prohibición de volver al Estado por ocho años, rechazos y plazos para resolver las solicitudes

Quienes adhieran no podrán trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años bajo ninguna modalidad: ni como empleados, ni en cargos políticos, ni como contratados o consultores. La única excepción es la docencia en universidades nacionales, y quien reingrese antes de tiempo deberá devolver parte de lo cobrado.

Sturzenegger justificó esa cláusula en su publicación en X: «Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)».

El Estado puede rechazar el pedido sin más explicación

Anotarse no garantiza la aprobación: cada ministerio podrá rechazar cualquier solicitud para asegurar la continuidad de los servicios, y la sola invocación de esa causa alcanza como fundamento.

La administración tendrá 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder, un plazo que, sin prórroga, vence a comienzos de enero de 2027. Si no contesta, el silencio equivale a un rechazo y el agente conserva su puesto.

ATE rechazó el retiro voluntario y convocó a movilizarse a la Quinta de Olivos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el régimen y convocó a una movilización a la Quinta de Olivos para el miércoles. Según el gremio, el universo de trabajadores alcanzados ronda los 21.187 empleados.

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE MOVILIZA EL MIÉRCOLES A LA QUINTA DE OLIVOS EN RECHAZO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS!!



NO SE AGUANTA MÁS. AL QUE VAMOS A RETIRAR Y NO DE MANERA VOLUNTARIA ES A @fedesturze!!



No es retiro voluntario, es DESPIDO EXTORSIVO. El rechazo es total a este Decreto 1023/26. No hay voluntad cuando la opción es “O FIRMÁS O TE QUEDÁS EN LA CALLE SIN LABURO Y SIN OBRA SOCIAL”.

Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros LOS TENEMOS QUE DESTRUIR A ELLOS.

Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque.

Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, EL CONSENTIMIENTO NO ES LIBRE. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’.



A este plan lo vamos a enfrentar con MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTAS. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia. — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 19, 2026

«No es retiro voluntario, es despido extorsivo», sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado del sindicato. El dirigente denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman, y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas.