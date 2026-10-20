Dólar hoy, martes 20 de octubre 2026: a cuánto cotiza en el Banco Nación y en la Patagonia

En el inicio de una nueva rueda financiera, la plaza cambiaria exhibe un flujo transaccional ordenado en las entidades bancarias, alejando episodios de volatilidad y ratificando la pauta de previsibilidad que busca sostener el equipo económico.

Con una demanda minorista contenida y un monitoreo estricto sobre el saldo comercial exterior, las pizarras oficiales abren con valores estables, permitiendo que las empresas regionales y los consumidores planifiquen sus costos operativos con certidumbre.

Martes 20 de octubre 2026: dólar oficial en el Banco Nación y cotizaciones

En las sucursales físicas y en la plataforma de banca móvil del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este martes 20 de octubre 2026 a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta, en tanto que las entidades comerciales supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrecen una referencia promedio alineada con las pautas de liquidez institucional.

Martes 20 de octubre 2026

A continuación, la radiografía sintetizada con las principales cotizaciones del mercado para la toma de decisiones:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y lectura operativa Dólar oficial (Banco Nación) $1.490,00 $1.540,00 Referencia minorista sin sobresaltos Dólar mayorista (BCRA) — $1.525,00 Canal exclusivo para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.008,50 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.540,00 $1.560,00 Segmento informal con leve reacomodamiento Dólar MEP (Bolsa) – $1.542,37 Operatoria bursátil en títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) – $1.622,53 Transferencia y arbitraje de activos al exterior Euro oficial $1.733,36 $1.755,87 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

Martes 20 de octubre 2026 en la Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Martes 20 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.485,00 $1.555,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Brecha cambiaria: la distancia del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

Uno de los factores, que concentra la atención de los analistas, en esta jornada es la leve oscilación del dólar blue, cuya cotización vendedora se sitúa en $1.560.

A partir de este valor, la brecha cambiaria frente al dólar oficial minorista del Banco Nación se posiciona en torno a 20 pesos, un margen todavía muy comprimido que desincentiva las maniobras de arbitraje informal y colabora con la estabilidad de las listas de precios en el comercio mayorista.

En la misma línea, el dólar MEP cotiza en el rango de los $1.545 para la venta, operando prácticamente a la par del mostrador bancario tradicional y ofreciendo una vía legal, transparente y líquida para la dolarización de carteras corporativas y de pequeños ahorristas.