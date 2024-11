Roberto Cachanosky: «Puede haber un salto del dólar importante»

Inflación, calma cambiaria, impuesto PAIS y Presupuesto 2025. A este y otros temas se refirió el economista Roberto Cachanosky, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Cuán sostenible ve la política antiinflacionaria del Gobierno?

RESPUESTA: Veo como positivo la baja tasa de emisión monetaria, en líneas generales están frenando la emisión. Pero el debate está en cómo la frena, están usando mecanismos heterodoxos. Hay dos anclas que no sé si son tan sostenibles. Una es el uso del tipo de cambio como ancla, el atraso cambiario es indiscutible, no por el cálculo solamente, sino porque por definición cuando uno pone un precio máximo, que es el tipo de cambio oficial, lo pone por debajo del mercado, y después lo fueron ajustando por debajo de la tasa de inflación. Hoy Argentina está muy cara en dólares, esa ancla va a pegar en el sector real de la economía en algún momento, al sector agropecuario lo está matando porque tiene márgenes muy chicos. Por otro lado fueron atrasando los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, tienen que mostrar de cara a las elecciones una inflación baja. La pregunta clave es qué pasa el día que quieran salir del control de cambios, porque gran parte de esta tranquilidad cambiaria que les permite mantener más o menos los bienes e insumos importados está basada en un carry trade fenomenal. Es un cuasifiscal que se está acumulando. Ahí puede haber un salto cambiario importante y que se desbande el tema inflacionario.

P: ¿Está en desacuerdo entonces con reducir el crawling peg al 1%?

R: En realidad, estoy en desacuerdo con el control de cambios. Para mí el Banco Central no tiene por qué obligar al exportador a que le venda los dólares a él, ni el que tiene que comprar dólares deba ir al Banco Central. Tiene que ser libre, yo exporté soja, me dieron dólares, los dólares son míos, los vendo al que quiera importar, al que quiera girar dividendos al exterior, al que quiera ahorrar o al que quiera hacer lo que se dé la gana. Si no liberan el mercado de cambios, por alguna razón es, y esa razón es que tienen un problema de tipo de cambio artificialmente bajo.

P: ¿Es riesgosa para el frente externo la eliminación del impuesto PAIS?

R: Va a ser más barato importar, y no sé si se van a bancar eso. Está bien, tienen una brecha muy chica, pero hay controles en el mercado de cambios. Si se elimina el impuesto PAIS, es como si el tipo de cambio oficial fuese de nuevo mucho más barato porque está bajando el arancel. Al dólar tarjeta yo creo que van a dejar el 30% del impuesto a las ganancias. Van a dejar una brecha por la cual a la gente le va a convenir pagar la tarjeta con dólares, comprando en el blue, que pagando el impuesto a las ganancias.

P: ¿Y en el plano fiscal hay riesgos?

R: En un momento era el tercer o cuarto impuesto más importante del Tesoro. Ahora representa un porcentaje mucho menor. De todas formas hay que ver con qué lo reemplaza. No tienen una holgura fiscal tan grande como dicen. En realidad las Lecaps devengan intereses todos los meses que no los computan en el resultado fiscal financiero. Si uno los mete, pasan de superávit a déficit fiscal por pago de intereses. Y eso va corriendo como era antes el cuasifiscal. No están tan cómodos fiscalmente como para bajar el impuesto PAIS. Yo estoy de acuerdo con que lo bajen y lo eliminen, el tema es que no sé si le van a dar los números.

P: La deuda pasó del Banco Central al Tesoro. ¿El problema sigue estando?

R: El problema sigue estando, no desapareció por arte de magia la deuda del Central. Pasó de un lado a otro. Que sea correcto que lo tenga el Tesoro en vez de Banco Central, lo podemos debatir y darles la razón. Ahora, esa deuda genera intereses todos los meses. Que se paguen al final del cupón no importa, los intereses hay que pagarlos en algún momento. No le encuentro la diferencia.

P: Está en duda que el 2025 tenga Presupuesto. ¿Es un problema?

R: El Presupuesto es importante para el país, saber en qué van a gastar nuestra plata. Ahora, yo creo que a Milei, conociéndolo, le conviene que no se apruebe el Presupuesto para poder manejarlo libremente. Tendría que manejarse con el de 2023, y todo lo que exceda de recaudación lo maneja a discreción, hace lo que quiere, le da al que quiere. Desde el punto de vista de estrategia política, le conviene que no se apruebe. Desde el punto de vista institucional, convendría que se apruebe.

