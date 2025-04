¿Cómo obtener la constancia de CUIL de Anses en abril 2025?

La Anses, organismo que ahora pertenece al Ministerio de Capital Humano, recordó que, desde cualquier computadora o teléfono celular, las personas pueden descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) en abril 2025.

Qué es el CUIL de Anses y cómo obtenerlo en abril 2025

La constancia de CUIL es un comprobante necesario para acceder a los programas y prestaciones de la Anses como el cobro de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo o jubilaciones y pensiones. También puede ser solicitado para realizar trámites en entidades públicas, bancos, entre otras, explicó el organismo previsional en un comunicado.

En paralelo, la administración señaló que la constancia descargada e impresa desde la web de Anses es gratuita y válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no necesita tener firma ni sello.

Asimismo, se genera automáticamente al momento de emitirse el DNI por primera vez. En caso de no estar registrado, el titular debe acercarse a cualquier oficina de Anses, sin turno, con su documento para realizar el trámite. Podés obtener la constancia de CUIL acá: https://goo.su/QruOrfU

Anses: cómo tramitar la Certificación Negativa

En paralelo, la Anses permite la obtención de la Certificación Negativa. Este comprobante sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones ni programas sociales.

Para obtenerla desde la web, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses; en el caso de hacerlo desde la aplicación móvil, además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social.