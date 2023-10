Santiago Bulat: “La inflación se empieza a ir de las manos”, resaltó el reconocido economista

Durante la cobertura de la edición 2023 del coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), el economista Santiago Bulat dialogó con Diario RÍO NEGRO sobre los temas que atraviesan la agenda económica y política nacional.

PREGUNTA: ¿Qué lectura hacés de la coyuntura actual?

RESPUESTA: El coloquio de IDEA es un buen momento para saber qué está viendo el empresariado, qué dificultades hay. Creo que es un momento en que todos están alerta, sobre todo con el tema de la inflación. Me parece que el gran punto que preocupa a nivel macro es cómo se desencadena la ola de pesos, cómo dispara la brecha. Si bien es un coloquio que no se centra estrictamente en lo macro, la preocupación que hay entre los empresarios es cómo resolver una inflación que se empieza a ir de las manos.

P: Hay consenso entre todos los espacios políticos en el tema fiscal.

R: Yo diría que sí. Todos hablan de equilibrio fiscal, algunos con plan “motosierra”. El presupuesto que mandó Massa es con algo de déficit, no es tan agresivo. Y el plan de Bullrich es ir al equilibrio rápido sin plan “motosierra”. Creo que el consenso es que este nivel de déficit es insostenible. Me parece que es una buena noticia para la Argentina que vayamos a déficit cero lo más rápido que se pueda, veremos de qué manera se hace. Creo que hay maneras más ordenadas de hacerlo, sabemos que los 15 puntos del PBI de recorte son muy difíciles de hacer, por no decir impracticables.

P: ¿Cómo se gestiona el inmenso stock de Leliqs?

R: El principal riesgo, y lo que está pasando ahora, es que la gente empezó a sacar más los plazos fijos, es lo que se ve en las estadísticas. Eso tiene correlato en la brecha cambiaria, porque la gente saca los plazos fijos y se empieza a dolarizar comprando dólares paralelos. La brecha aumenta porque bajan los plazos fijos y, a la vez, las Leliqs se empiezan a desarmar. El desarme de Leliqs viene porque los bancos le están diciendo al Banco Central ‘dame la plata, yo te devuelvo las Leliqs’. Entonces ahí el Banco Central destruye las Leliqs, los bancos vuelven a tener plata, y ahí se la dan en moneda directamente a las personas que desarmaron sus plazos fijos. Las Leliqs son emisión futura. Entonces, tenés varios caminos. Vamos a un escenario extremo en que todos vamos a sacar nuestros plazos fijos, toda la emisión de Leliqs se va y directamente vamos a tener una complicación monetaria muy fuerte y una inflación muy alta, seguro. Lo mejor que podría pasar es que puedas empezar a cambiar esas Leliqs voluntariamente por unos títulos más largos, empezar a extender un poco esa curva y que la inflación baje rápidamente. Vos tenés dos grifos, uno que pagás por la tasa de interés muy alta y otro que pagás porque tenés déficit fiscal. Si cerrás el déficit, ya cerraste uno de los grifos para que eso no siga aumentando. No es necesario un Plan Bonex si lográs bajar la inflación rápido.

P: ¿Ves viable lo que sugieren desde el entorno de Milei de vender todas esas Leliqs como deuda privada?

R: Lo que no entiendo muy bien de ese programa es, si a Milei le fue muy bien en las PASO, eso debería haber sido un boom de confianza para que suban los bonos y demás. Pero los bonos bajaron, y el ‘contado con liqui’ subió. Entonces te preguntás por qué esos bonos, como las letras intransferibles del Banco Central, que son papeles de colores que nadie quiere, de repente empezarían a tener valor. A mí es lo que no me cierra del programa, quizás me equivoco, pero entiendo que la falencia viene por ahí, no van a recuperar valor por sí solos.

P: ¿Cómo ves la propuesta de dolarización?

R: Creo que en este escenario es imposible hacerla. Si la dolarización fuera muy buena, los países de nuestro alrededor elegirían dolarizarse. Lo cierto es que tener moneda propia es muy válido, pero también es cierto que los argentinos se han dolarizado de facto. Lo más probable es que vos ahorres en dólares, yo ahorre en dólares, y todos los que están acá también. De alguna manera creo que el argentino optó por eso. Perú era una economía muy dolarizada, incluso más que la argentina, y lograron revertirlo. Se puede pero lleva muchos años mantener reglas en el Banco Central, y si Argentina no está dispuesta a eso y seguimos discutiendo si la emisión genera inflación, nos la vamos a seguir poniendo y vamos a terminar de facto dolarizados.

PERFIL

Santiago Bulat

Licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Magister en finanzas de la Universidad del CEMA.

Cursando la maestría en Economía del desarrollo y desarrollo internacional en la Universidad de Sussex.

Socio de Invecq Consulting SA.

Economista jefe de IDEA.

Columnista habitual en La Nación.

Profesor de la UBA.