Melconián en IDEA: «Que mi amigo Sergio Massa no vigilantée más»

El cierre del 59º Coloquio de IDEA estuvo signado por el debate económico. El conjunto de las 20 propuestas que el foro empresario elaboró este año, atravesaron la gestión estatal y la eficiencia y la competitividad. En el eje económico, las iniciativas se enfocaron en la ecuación fiscal y la necesidad de revisar la estructura del gasto y la matriz tributaria.

Pero el plato fuerte del día prometía subir al mismo escenario al referente económico de Patricia Bullrich, Carlos Melconián y al viceministro de economía, Gabriel Rubinstein. Finalmente, Unión por la Patria volvió a estar ausente, y solo el hombre de confianza de Patricia Bullrich en materia económica fue el que desarrolló su plan ante los empresarios.

La mañana inició con una extensa y detallada exposición del economista Esteban Domecq, quien realizó una pormenorizada radiografía del gasto público, comparando la performance argentina con la del resto de los países de la región. La foto arrojó la certeza de que Argentina gasta más y gasta mal, en términos de eficiencia, en comparación con sus vecinos. A continuación, un panel de especialistas del staff profesional de IDEA, desarrolló las tres propuestas en torno a la reforma del sistema previsional, la reducción de los subsidios energéticos, y la revisión de la eficiencia de las empresas públicas.

«Con qué vas a contestar en diciembre ¿con la escuela austríaca? No te entiende nadie» Melconián en referencia a Javier Milei

A su turno, Melconián volvió a hacer gala de su conocido histrionismo, aunque se cuidó de desarrollar técnicamente su plataforma, teniendo en cuenta que el auditorio estaba colmado de empresarios y CEOS. «Como economista profesional lo que siento es que no vienen a dar el debate, porque no tienen propuesta», inició su exposición. «Enfrente tenemos un pase de magia o un salto al vacío» agregó.

Indicó que en el oficialismo la único que se pone arriba de la mesa para el 11 de diciembre es el «plan llegar», mientras que en el sector libertario los ninguno de los dos elementos emblemáticos en materia cambiaria y fiscal, como la dolarización y la motosierra, son consistentes. «Con qué vas a contestar en diciembre, con la escuela austríaca? No te entiende nadie», arengó en referencia a Javier Milei.

En referencia a Sergio Massa, el candidato a ministro de economía de Bullrich se mostró visiblemente molesto. En una conferencia realizada por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Massa había dicho ayer que Melconián desayunó en su casa y le pidió «que le cuide las SIRA», el sistema por el cuál se asignan las autorizaciones de importación.

«Que mi amigo Sergio Massa no vigilantée más», manifestó Melconián en voz alta. «Le pedí exactamente lo contrario respecto a las SIRA. No solo le dije que la SIRA no va más. Sino que le dije que no entregue más SIRA, porque nosotros vamos a ir a una diferenciación completa entre flujo y stock de la deuda comercial en dólares que él deja», indicó.

El referente económico de Juntos por el Cambio se refirió además a la necesidad de reducir el gasto público, y se ocupó de desmentir la posibilidad de recortar 15 puntos del PBI del gasto, como propone Javier Milei. «Esto no es una cuestión de halcones y palomas. Es entender por donde se puede entrar y por donde no. Hay una infinidad de derechos adquiridos, que es imposible judicialmente retrotraer», afirmó.

«Que mi amigo Sergio Massa no vigilantée más. No solo le dije que la SIRA no va más. Sino que le dije que no entregue más SIRA» En referencia a los dichos de Massa en CAME.

Indicó que el equipo económico que conduce trabaja para una reducción de 4 puntos del producto en el gasto, pero que con las medidas que acaba de tomar Massa, empiezan a agregarse dos o tres puntos mas. La referencia es en relación al Impuesto a las Ganancias y a la devolución del IVA. «La irresponsabilidad del ministro candidato en las últimas semanas no la he visto en toda mi vida profesional», continuó con sus críticas a Massa.

Anticipó además que habrá una reforma previsional «racional», que considere que «detrás de los números hay gente». «Le metieron 4 millones de beneficiarios al sistema previsional que nunca aportaron. Entonces tenemos la paradoja de jubilaciones miserables con un enorme gasto en términos de PBI. Y todo esto empezó con el ministro candidato en la ANSES», sentenció.

«Con nosotros cesa el más formidable instrumento que ha usado Sergio Massa para ajustar el gasto: la inflación. Él no se lo puede contar al Instituto Patria, pero Grabois ya está recontra avivado con esto». Melconián respecto al impuesto inflacionario.

En relación a la inflación a la forma de solucionarla, Melconián puso el foco en la relación de la ecuación monetaria con el déficit fiscal. «Para que haya orden hay que cerrar el fisco. Y para cerrar el fisco, hay que cortar la emisión. Al cerrar esa canilla, empieza la solución de las Leliq simultáneamente. La verdad es que ya está todo inventado», aseguró.

Al hablar de la dolarización, le bajó el precio a la factibilidad de su implementación desde diciembre, y también descreyó de la Moneda Digital Argentina que planea lanzar Massa. «La factibilidad de dolarización es cero. Ninguno de los que la plantea explicó ‘pipí cucú’ qué es lo que tienen», indicó.

«Esto no es tirarse a las PASO y darme cuenta que quedé primero y ahora no se que hacer. Eso es de psiquiatra» Aseguró Melconián en referencia a Javier Milei

Agregó que «ni la dolarización ni la moneda digital van a la estabilización. Yo me tuve que someter al debate público para contrarrestar la idea de la dolarización con la bimonetariedad. Pero no va por ahí», cerró.

Por último al referirse a las perspectivas de cara a las elecciones generales, sugirió que en las filas libertarias están desconcertados por el triunfo en las PASO, y no tienen un plan concreto en materia económica. Además, sugirió que Milei tiene problemas psiquiátricos. «Esto no es tirarse a las PASO y darme cuenta que quedé primero y ahora no se que hacer. Eso es de psiquiatra. Porque nosotros hasta tenemos un psiquiatra para analizar a los candidatos» relató bordeando la polémica.

Al cierre de su exposición, los empresarios cobijaron a Melconián en un enorme aplauso. La ausencia de los contrincantes dejó vacío el espacio del debate, pero a la vez confirmó la evidente simpatía de una gran mayoría empresaria por las ideas de Juntos por el Cambio.

En efecto, las palabras finales estuvieron a cargo de Esteban Bullrich, conocido referente de Juntos por el Cambio que padece una severa enfermedad degenerativa, y se dirigió a los presentes mediante una máquina que tradujo cada una de sus palabras.