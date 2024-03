Starlink, la internet satelital de Elon Musk, ya se puede pedir en Neuquén y Río Negro: cuánto cuesta

Starlink, la internet satelital del millonario Elon Musk, ya se puede pedir para Neuquén y Río Negro, luego de que el servicio fue habilitado este miércoles en nuestro país.

La compañía del dueño de SpaceX y X (exTwitter) publicó en su sitio web un mapa interactivo donde se puede introducir la ciudad desde donde se solicita el servicio.

En el sitio web de Starlink se pueden ver los distintos tipos de servicio y el costo que tiene cada uno. Después de hacer el pedido, el kit tarde en llegar 2-3 semanas, con una prueba de 30 días para asegurarte de que el servicio cumple con las expectativas del usuario.

El costo del servicio familiar de Starlink

El servicio familiar, ideal para zonas rurales donde no hay conectividad de fibra óptica o la internet por antena no tiene alta velocidad o mucha latencia, tiene un costo de 499.000 pesos por el kit de instalación, que no requiere un técnico, más el abono mensual de 62.500 pesos.

El proceso de instalación y uso del servicio es sencillo, permitiendo a los usuarios establecer rápidamente una conexión a internet confiable desde casi cualquier lugar. El equipo, compuesto por una antena y un “router WiFi”, puede desplegarse en minutos.

Starlink now in Argentina! https://t.co/xv7LgNL1L9 — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2024

Además del paquete familiar también hay otros servicios para empresas, itinerantes y para embarcaciones.

La disponibilidad del servicio de la empresa de Musk no se limita a su sitio web. Los argentinos también pueden adquirir el kit de esta tecnología en cuotas a través de retailers autorizados como Frávega y Mercado Libre.

Starlink cuenta con más de 2 millones de clientes activos y está disponible en más de 60 países