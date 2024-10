Sturzenegger en IDEA: «Nunca más vengan a pedirnos que bajemos impuestos»

La última jornada del 60º Coloquio de IDEA está atravesada por la política, con gran presencia oficialista y el cierre a cargo del presidente Javier Milei. Con esa expectativa, el primero en disertar frente a los empresarios este viernes fue el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El economista es sindicado como el autor y principal impulsor de la Ley Bases y el DNU 70/23, con los cuales la gestión libertaria dio forma al conjunto de reformas del Estado iniciada en enero. El funcionario llegó a Mar del Plata envuelto en la polémica por haber afirmado esta semana en una entrevista que la actividad pesquera «es ladrona», y cuando se acaba de presentar la «Ley Hojarasca» de su autoría, con la cuál se eliminarán más de 70 leyes.

Sturzenegger, que años atrás supo ser asesor académico del Coloquio de IDEA, inició su exposición valorando el ímpetu del presidente Javier Milei para transformar la Argentina. Al respecto afirmó que el equilibrio fiscal y la libertad económica son la obsesión del presidente y que subyacente a estas dos ideas hay un convencimiento profundo sobre la relevancia y la importancia del derecho de propiedad.

En relación al resultado económico de los primeros diez meses de gestión, indicó que el gasto público consolidado era del 40% del PBI en 2023, y que este año en cambio cerrará en 33% del PBI. Además indicó que si la actividad económica se ha mantenido estancada al mismo tiempo que se redujo el gasto, en realidad lo que ha hecho el presidente es devolverle al sector privado 5% del PBI.

«No nos pidan más que bajemos impuestos. Cuando ustedes me piden bajar impuestos me están pidiendo bájame a mí y subirle a otro. Ustedes tienen que pedirnos que bajemos el gasto». Federico Sturzenegger, ministro de desregulación del Estado

«Tampoco le van a pedir a Javier que en 10 meses recupere 20 años de decadencia, pero desde el momento que él asumió hoy la actividad económica está más fuerte», aseguró Sturzenegger. «Quiere decir que cuando Milei reduce el gasto público 5 puntos, si el PBI se mantuvo constante, entonces el sector privado se expandió cinco puntos«, agregó.

A continuación, Sturzenegger arengó a los empresarios con un imperativo: «No nos pidan más que bajemos impuestos. Cuando ustedes me piden bajar impuestos me están pidiendo bájame a mí y subirle a otro», indico. «Ustedes lo que nos tiene que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto menos que le cobramos al conjunto de la sociedad», interpeló el ministro.

En otro pasaje de la exposición, se refirió a la «motosierra» que ha aplicado el presidente Milei, y afirmó que gracias a eso se ha eliminado el 30% de los cargos jerárquicos del estado y aproximadamente un 10% de la planta del Estado en administración pública central. No obstante, Sturzenegger anticipó que «ahora viene la ‘deep motosierra'». Explicó que ello significa revisar cada una de las funciones del empleo público para saber ‘qué hace’ y ‘para qué lo hace’.

Previa. La disertación del ministro Sturzenegger se dio minutos antes de la llegada del presidente Milei.

Al respecto señaló que 60.000 de los 180.000 puestos de la administración central, son contratos transitorios que vencen en diciembre. «Le vamos a tomar examen de idoneidad a unas 40,000 personas en diciembre», afirmó. «Recuerden que el empleo público tiene un beneficio que es el de la estabilidad, pero tiene un requisito que es el de la idoneidad» agregó, y afirmó que la prueba será realizada por una computadora, de forma ‘apolítica’.

El cierre de la exposición fue otro desafío a los empresarios en relación a la reforma laboral que acaba de implementarse, e hizo énfasis en que la llave de la generación de empleo con las nuevas reglas, es capacidad de las empresas. «Es el momento en que ustedes entren en acción» arengó Sturzenegger a los empresarios. «Si se abre la puerta de la celda, es el momento de salir» agregó.

Expectativa y protesta

El 60º Coloquio de IDEA tendrá su cierre a cargo del presidente de la nación Javier Milei. El presidente regresa al foro empresario luego del plantón del año pasado, cuando en plena campaña electoral, organizó un coloquio paralelo a la misma hora y en la misma ciudad.

La presentación tiene lugar con un enorme dispositivo de seguridad que tiene vallados más de 500 metros a la redonda del Hotel Sheraton donde se realiza la actividad, y estan previstas protestas universitarias en los alrededores del lugar.